BSF Operation Punjab : तरनतारन में बीएसएफ की बड़ी कामयाबी, ड्रोन से गिराए गए पिस्तौल बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

Oct 09, 2025, 05:43 PM
तरनतारन: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने असाधारण सतर्कता का परिचय देते हुए पंजाब के तरनतारन जिले के वान गांव के पास दो अलग-अलग अभियानों में एक भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से दो पिस्तौल और मैगजीन बरामद की है।

आशंका जताई जा रही है कि हथियारों की यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई गई थी।

बीएसएफ की खुफिया शाखा से मिली विशेष जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पहले अभियान में, बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर धान के खेतों में छिपे एक तस्कर को धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर एक पिस्तौल और मैगजीन बरामद की गई।

इसके तुरंत बाद चलाए गए एक अन्य तलाशी अभियान में, पास के ही खेतों से पीले चिपकने वाले टेप में लिपटा एक और पैकेट मिला। इस पैकेट को खोलने पर एक अन्य पिस्तौल और अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुई। पैकेट पर धातु का एक लूप भी लगा हुआ था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ड्रोन से सामान गिराने के लिए किया जाता है।

इन सफल अभियानों ने एक बार फिर बीएसएफ की परिचालन उत्कृष्टता और सीमा पार तस्करी के प्रयासों को विफल करने में पंजाब पुलिस के साथ उसके मजबूत समन्वय को उजागर किया है।

बीएसएफ के अधिकारी ने बताया कि यह बरामदगी पाकिस्तान स्थित तस्करों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा पंजाब में शांति और सुरक्षा को भंग करने के नापाक मंसूबों को नाकाम करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है।

अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है ताकि इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके और पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जा सके। यह घटना सीमा पर ड्रोन गतिविधियों से उत्पन्न हो रही गंभीर चुनौती को भी रेखांकित करती है, जिससे निपटने के लिए सुरक्षा बल लगातार अपनी रणनीति को उन्नत कर रहे हैं।

 

 

