भारत समाचार

BSF Drug Seizure : गुरदासपुर बॉर्डर पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, 10 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

बीएसएफ-पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 10 किलो हेरोइन बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 22, 2025, 02:06 AM
गुरदासपुर बॉर्डर पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, 10 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

गुरदासपुर: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस ने रविवार को एक संचालित और सटीक कार्रवाई में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से होने वाली बड़ी हेरोइन तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में चार नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 10 किलो हेरोइन बरामद की गई।

इस संयुक्त कार्रवाई को गुरदासपुर जिले के गांव थेथरके में अंजाम दिया गया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस को विश्वसनीय इनपुट मिला था कि कुछ तस्कर सीमा के पास नशे की बड़ी खेप लेकर आने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर सुबह-सुबह संयुक्त टीम ने कार्रवाई शुरू की, जिसमें चार तस्कर पकड़ लिए गए।

तलाशी के दौरान तस्करों के पास से 5 पैकेट हेरोइन (कुल वजन लगभग 10 किलोग्राम), 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है।

गिरफ्तार तस्करों की पहचान गुरदासपुर जिले के गांव मानेपुर और बल्लगन तथा अमृतसर के पाखा तारा सिंह और पल्ला कॉलोनी के निवासियों के रूप में की गई है। इन चारों पर पहले भी नशा तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं।

इस कार्रवाई को सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस के बेहतरीन तालमेल और रणनीति का नतीजा माना जा रहा है। दोनों सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक मजबूत योजना के तहत काम किया, जिसका नतीजा यह बड़ी सफलता रही।

बीएसएफ और पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सफलता पर अपनी टीम को बधाई देते हुए कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और युवाओं को नशे से बचाने के लिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी।

गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है और तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस पूछताछ के बाद सीमा पार से चल रहे नशा तस्करी रैकेट के बारे में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

 

 

border security IndiaIndia Pakistan BorderPunjab Crime NewsHeroin SeizureBSF Punjab policedrug smuggling Indianarcotics crackdown

Related posts

Loading...

More from author

Loading...