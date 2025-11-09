BSF Motorcycle Rally : बीएसएफ स्वर्ण जयंती मोटरसाइकिल रैली पंजाब पहुंची, गुरदासपुर में भव्य स्वागत

पंजाब: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बीएसएफ गोल्डन जुबिली मोटरसाइकिल रैली–2025 रविवार शाम पंजाब पहुंची। यह रैली देश की एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा में बीएसएफ के योगदान और नशा मुक्ति के प्रति जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली गई है।
इस रैली को आज जम्मू के शहीद वीर देव स्टेडियम, पलौरा कैंप से बीएसएफ के महानिदेशक आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी, ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह रैली 20 नवंबर तक जम्मू से भुज (गुजरात) तक लगभग 1,742 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस दौरान रैली देश के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरेगी और राष्ट्रीय एकता व देशभक्ति का संदेश देगी।
रविवार शाम यह रैली पंजाब के गुरदासपुर पहुंची, जहां लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में बीएसएफ अधिकारियों, जवानों, एनसीसी कैडेट्स, आम जनता और मीडिया प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इसका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसएचक्यू गुरदासपुर डीआईजी जसविंदर सिंह बिर्दी ने रैली का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, शस्त्र प्रदर्शन और देशभक्ति गीतों से माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। युवाओं में देशभक्ति और सेवा भावना जागृत करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया।
यह रैली अब सोमवार सुबह बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय गुरदासपुर से अगली यात्रा के लिए रवाना होगी। यह दल आगे डेरा बाबा नानक, अज्नाला, अटारी बॉर्डर, भीखीविंड और खेमेंकरण होते हुए फिरोजपुर पहुंचेगा।
बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "बीएसएफ स्वर्ण जयंती मोटरसाइकिल रैली पहुंची पंजाब। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 'बीएसएफ मोटरसाइकिल रैली–𝟐𝟎𝟐𝟓' का शुभारंभ दलजीत सिंह चौधरी, आईपीएस, महानिदेशक, बीएसएफ ने शहीद वीर देव स्टेडियम, पलौरा कैंप, जम्मू से किया। यह रैली 9 से 20 नवम्बर 2025 तक जम्मू से भुज (गुजरात) तक लगभग 1,742 किमी की यात्रा करेगी।"
पोस्ट में आगे लिखा गया, "रैली 9 नवंबर की सायं गुरदासपुर (पंजाब) पहुँची, जहाँ श्री जसविंदर सिंह बिर्दी, डीआईजी, बीएसएफ गुरदासपुर ने अधिकारियों, जवानों, एनसीसी कैडेट्स, नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर शस्त्र प्रदर्शनी एवं देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया। यह रैली 10 नवंबर की सुबह सेक्टर मुख्यालय, बीएसएफ गुरदासपुर से प्रस्थान कर डेरा बाबा नानक, अजनाला, अटारी बॉर्डर, भिखीविंड व खेमकरन होते हुए फिरोजपुर पहुंचेगी।"
--आईएएनएस