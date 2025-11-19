भारत समाचार

Border Smuggling Foiled : बीएसएफ ने भारत-पाक बॉर्डर पर तस्करी के प्रयासों को किया नाकाम, असलहा और हेरोइन बरामद

अमृतसर सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, ड्रोन व हेरोइन बरामद
Nov 19, 2025, 02:35 AM
पंजाब: बीएसएफ ने भारत-पाक बॉर्डर पर तस्करी के प्रयासों को किया नाकाम, असलहा और हेरोइन बरामद

अमृतसर: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली है। बीएसएफ ने यहां भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा पार तस्करी के कई प्रयासों को एक बार फिर विफल कर दिया है।

जानकारी के अनुसार बीएसएफ ने कई बेहतरीन और समन्वित अभियानों के तहत पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा पार तस्करी के कई प्रयासों को एक बार फिर विफल कर दिया है।

बीती शाम बीएसएफ के जवानों ने एक सघन तलाशी अभियान के दौरान अमृतसर के दलेरी गांव के पास खेतों से पीले रंग के टेप में लिपटी एक पिस्तौल बरामद की। फिरोजपुर सीमा पर एक तकनीकी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, जवानों ने गट्टी राजोके के पास 600 ग्राम हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया और उसे जब्त कर लिया।

इस क्रम में मंगलवार को एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए बीएसएफ के जवानों ने विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर अमृतसर के नेस्टा गांव के बाहरी इलाके से एक डीजेआई माविक 3 क्लासिक ड्रोन, पिस्तौल के पुर्जे और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए।

ये लगातार बरामदियां बीएसएफ की कड़ी सतर्कता और सीमा पार तस्करी को खत्म करने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं।

इससे पहले रविवार को बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पंजाब के पठानकोट में हेरोइन के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया।

बीएसएफ को विशेष खुफिया जानकारी मिली कि पठानकोट के कोहलियान निवासी श्रुति सिंह अपने घर पर मादक पदार्थ रखे हुए है। सूचना मिलने के बाद बीएसएफ जम्मू के जवानों ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर गांव में संदिग्ध के घर की तलाशी ली। इस दौरान लगभग 80 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

इसके साथ ही बीएसएफ ने आरोपी श्रुति सिंह को पंजाब पुलिस को सौंप दिया। बीएसएफ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इससे पहले पंजाब पुलिस ने सीमा पार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से संचालित एक खतरनाक हथियार और मादक पदार्थ नेटवर्क का पर्दाफाश किया। खुफिया जानकारी के आधार पर अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पांच आरोपियों को धर दबोचा। उनके कब्जे से छह अत्याधुनिक पिस्तौल (पांच .30 बोर और एक ग्लॉक 9 मिमी) तथा 1 किलो 10 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

--आईएएनएस

 

