BSF Punjab Operation : बीएसएफ ने पांच नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन जब्त

पंजाब: पंजाब सीमा पर तस्करी और नशीले पदार्थों के खिलाफ जारी कार्रवाई में बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है। बीएसएफ ने दो इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशनों में पांच नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की।

बीएसएफ ने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि पहला ऑपरेशन शुक्रवार सुबह फाजिल्का के गांव ताहलीवाला में हुआ। बीएसएफ ने सीआईए फाजिल्का के साथ मिलकर तीन तस्करों को पकड़ा और उनके पास से 2 पैकेट हेरोइन (1 किलो), एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की।

बीएसएफ ने गिरफ्तार तस्करों को पंजाब पुलिस को सौंप दिया है, जहां उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वही, दूसरे ऑपरेशन में, बीएसएफ की इंटेलिजेंस जानकारी के आधार पर अमृतसर के गांव बलहरवाल में कार्रवाई की गई। बीएसएफ और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 8 पैकेट हेरोइन (8.643 किलो), तीन मोबाइल फोन और एक कार बरामद की। दोनों तस्करों को एएनटीएफ की हिरासत में भेजा गया है, जहां उनसे पूछताछ जारी है।

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई बीएसएफ की सीमा सुरक्षा और पाकिस्तान समर्थित नार्को-टेरर नेटवर्क के खिलाफ जारी संघर्ष की एक अहम कड़ी है। इन ऑपरेशनों से मिले मोबाइल फोन से महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना जताई जा रही है, जो न केवल तस्करों के नेटवर्क को बेनकाब कर सकती है, बल्कि सीमा पार से होने वाली तस्करी की पूरी साजिश को भी उजागर कर सकती है।

वहीं, इससे पहले पंजाब की अमृतसर पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े क्रॉस-बॉर्डर हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही हथियार भी बरामद किए थे।

शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी सीधे पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहे थे। यह हैंडलर व्हाट्सएप के जरिए उनसे बात करता था और गैर-कानूनी हथियारों के पिकअप पॉइंट बताता था।

पुलिस का कहना था कि आरोपी लंबे समय से पाकिस्तान से हथियार मंगवाने और पंजाब में सप्लाई करने का काम कर रहे थे। हथियारों का इस्तेमाल किसके लिए होना था और इसमें और कौन-कौन शामिल हैं? इसकी जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या इसका संबंध गैंगस्टरों, आतंकी मॉड्यूल या किसी बड़े नेटवर्क से है।

--आईएएनएस