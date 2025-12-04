Border Security : बीएसएफ ने पुलिस के साथ चलाया सर्च अभियान, सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाना लक्ष्य

जम्मू: बीएसएफ जम्मू की टुकड़ियों ने बॉर्डर पुलिस पोस्ट के साथ मिलकर बुधवार को गांव भट्ठल चक, डेप्थ एरिया, चांदवान, मरहीन, कठुआ में सर्च अभियान चलाया। यह अभियान सीमा सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाता है।

बता दें कि देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात बीएसएफ लगातार आतंक और ड्रग्स विरोधी अभियान चला रही है।

बीएसएफ की मुस्तैदी का जिक्र करते हुए बीएसएफ वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ के एडीजी जनरल सतीश एस खंडारे ने एक कार्यक्रम में बताया कि अभी हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक बॉर्डर के पास दिखने वाले ड्रोन हमारी नजदीकी रेंज में हैं। हम बॉर्डर पर निगरानी बनाए हुए हैं और पंजाब पुलिस से भी मदद ले रहे हैं। हम ड्रोन से होने वाले खतरे को कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस साल, पंजाब में हथियारों की तस्करी बढ़ गई है, खासकर पिस्टल की तस्करी ज्यादा देखने को मिल रही है।"

उन्होंने कहा कि इस साल हमने 270 ड्रोन, 380 किलोग्राम हेरोइन और दूसरे प्रतिबंधित सामान बरामद किए हैं। स्थानीय पुलिस की मदद से बीएसएफ ने कई टेरर मॉड्यूल को भी खत्म किया है। इस वजह से बॉर्डर पार से स्मगलिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। दिन प्रतिदिन हम लोग तस्करी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर रहे हैं।

सतीश एस खंडारे ने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर में एक एडवांस्ड एंटी-टनलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अगर कोई सुरंग खोदने की कोशिश करता है तो यह सिस्टम हमें अलर्ट कर देगा और यह इस इलाके में हमारी निगरानी और मौजूदगी को भी मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि बीएसएफ की पहली जिम्मेदारी बॉर्डर की सुरक्षा करना है और बीएसएफ पहले से ही बॉर्डर पर तैनात है, लेकिन बढ़ते ड्रोन के खतरे की वजह से हमने पंजाब में अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। जिन इलाकों में ड्रग ड्रॉप्स की संभावना ज्यादा होती है, हम पंजाब पुलिस की मदद से कड़ी कार्रवाई करते हैं।

--आईएएनएस