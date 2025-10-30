भारत समाचार

BSF Jaisalmer Arrest: भारत-पाक सीमा के पास बीएसएफ ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, सुरक्षा एजेंसियां ​​हाई अलर्ट पर

जैसलमेर बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार, बीएसएफ और पुलिस की जांच जारी
Oct 31, 2025, 01:11 AM
राजस्थान: भारत-पाक सीमा के पास बीएसएफ ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, सुरक्षा एजेंसियां ​​हाई अलर्ट पर

जैसलमेर: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास घूमते एक संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति को पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां ​​हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, बिहार के अररिया जिले का निवासी मोहम्मद इकबाल (लगभग 40) नामक व्यक्ति को मुरार सीमा क्षेत्र में बीएसएफ जवानों ने नियमित गश्त के दौरान पकड़ा।

कथित तौर पर वह प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र के पास संदिग्ध तरीके से घूम रहा था।

बीएसएफ की एक टीम ने तुरंत इकबाल को हिरासत में ले लिया और घटनास्थल पर ही उससे प्रारंभिक पूछताछ की।

एक सूत्र ने कहा कि वह व्यक्ति कोई वैध पहचान पत्र या संवेदनशील क्षेत्र में जाने की अनुमति दिखाने में विफल रहा। उन्होंने आगे कहा कि उसके जवाबों से और भी संदेह पैदा हुआ।

प्रारंभिक पूछताछ के बाद बीएसएफ ने इकबाल को आगे की जांच के लिए शाहगढ़ पुलिस को सौंप दिया।

अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है कि वह बिना किसी रोक-टोक के अत्यधिक प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे पहुंच गया।

एक पुलिस सूत्र ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील बताते हुए कहा कि उसकी पृष्ठभूमि, यात्रा मार्ग और संभावित उद्देश्यों की पूरी तरह से जांच की जा रही है।

इकबाल के संभावित संपर्कों और संचार नेटवर्क का पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं।

उसके मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों की जांच संभावित संपर्कों या संदिग्ध संचार के लिए की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के इतने करीब इकबाल की मौजूदगी ने संभावित सीमा पार संबंधों या टोही गतिविधि को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

एक सूत्र ने कहा कि पाकिस्तान सीमा से निकटता को देखते हुए, ऐसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया जाता है।

अधिकारियों ने आसपास के गांवों में सुरक्षा कड़ी कर दी है और आगे घुसपैठ रोकने के लिए सीमा क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) भारत का प्रमुख सीमा सुरक्षा संगठन है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

 

