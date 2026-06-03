बस से दाचीगाम पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला, मंत्रियों संग की 19 महीने की सरकार के कामकाज की समीक्षा

श्रीनगर, 3 जून (आईएएनएस)। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों और विधायकों के साथ बस से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश सरकार के लगभग 19 महीने के कार्यकाल की समीक्षा के लिए बैठक की।

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उमर अब्दुल्ला ने अपने फेसबुक हैंडल पर लिखा, “हम पिछले 19 महीनों की समीक्षा करने के लिए एक ऑफसाइट मीटिंग पर जा रहे हैं। अच्छे, बुरे और इनके बीच की सभी बातों पर विचार-विमर्श करेंगे।"

उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टों का भी खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि बैठक का स्थान अंतिम समय में बदला गया था।

मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर एक अन्य पोस्ट में कहा, “मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, लेकिन बैठक को अंतिम समय में नहीं बदला गया। मेरा हमेशा से यही इरादा था कि यह बैठक ऑफसाइट आयोजित की जाए और सभी व्यवस्थाएं कई दिन पहले ही मेरे द्वारा चुने गए स्थान पर कर ली गई थीं।”

नेशनल कांग्रेस सरकार का समर्थन करने वाले पांच निर्दलीय विधायकों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है, जबकि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने वाले छह विधायकों वाली कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में एक पद कांग्रेस के लिए खाली रखा है और पार्टी जब चाहे अपने सदस्य को मंत्री पद के लिए नामित कर सकती है।

वहीं कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि जब तक जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता, तब तक वह केंद्र शासित प्रदेश की सरकार में शामिल नहीं होगी।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने पहले से ही दाचीगाम नेशनल पार्क में विधायकों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। पार्क में एक रेस्ट हाउस है, जिसके चारों ओर विशाल लॉन हैं। इस रेस्ट हाउस में प्रवेश काफी प्रतिबंधित होता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कश्मीर दौरे के दौरान अक्सर दाचीगाम रेस्ट हाउस में ही ठहरती थीं।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी