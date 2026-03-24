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BS Yediyurappa Statement : कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए भाजपा को सत्ता में लाना जरूरी: येदियुरप्पा

येदियुरप्पा बोले- कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा को मिलेगी भारी जीत
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Dainik Hawk·
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Mar 24, 2026, 04:58 AM
कर्नाटक उपचुनाव: कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए भाजपा को सत्ता में लाना जरूरी: येदियुरप्पा

दावणगेरे: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में आगामी उपचुनावों में दावणगेरे दक्षिण और बागलकोट विधानसभा क्षेत्रों में भारी अंतर से जीत हासिल करेगी। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए भाजपा को सत्ता में लाना जरूरी है।

येदियुरप्पा ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि लोग कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की शासन शैली से तंग आ चुके हैं। उनके (कांग्रेस के) पास जरूरत से ज्‍यादा बहुमत है। राज्य की जनता बदलाव के लिए बेताब है। मैं हाथ जोड़कर दोनों विधानसभा सीटों के मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे भाजपा की जीत सुनिश्चित करें और कांग्रेस को सबक सिखाएं।"

एक प्रश्न के उत्तर में येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात को मुसलमानों ने समझ लिया है, और उन्होंने मुस्लिम समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन को देखने के बाद उनके प्रशासन का समर्थन करने की अपील की।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्दारमैया आगामी उपचुनाव में राज्य में निश्चित हार के मद्देनजर गैरजिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं।

येदियुरप्पा ने एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कर्नाटक में राजनीतिक माहौल अपेक्षा से भी अधिक अनुकूल है। उन्होंने आगे कहा, "हमारे (भाजपा) उम्मीदवार ने अभी-अभी नामांकन दाखिल किया है, और मुझे विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार यहां और बागलकोट दोनों जगह बड़े अंतर से जीतेंगे।"

इसी बीच, येदियुरप्पा के बेटे और राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा, "बेशर्म कांग्रेस सरकार को राज्य के विकास की कोई चिंता नहीं है। बागलकोट में भाजपा को भारी जीत मिलेगी। बागलकोट के विकास के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई, जिसने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को राजनीतिक पुनर्जन्म दिया था।

वह बागलकोट विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार वीरन्ना चरंतिमाठ द्वारा नामांकन दाखिल करने से पहले आयोजित एक विशाल रोड शो में बोल रहे थे।

विजयेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बागलकोट का विकास नहीं किया और लोगों से पूर्व मुख्यमंत्रियों येदियुरप्पा, जगदीश शेट्टार और बसवराज बोम्मई के कार्यकाल के दौरान जिले को आवंटित धन की तुलना करने के लिए कहा।

उन्होंने दावा किया कि बागलकोट उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा और भाजपा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि बागलकोट के जागरूक मतदाताओं ने पहले ही अपना मन बना लिया है, और उन्होंने कहा कि जनता ने एक बार गलती की है और वह इसे दोबारा नहीं दोहराएगी।

राज्य में हिंदुओं को त्योहार मनाने में असमर्थ होने का आरोप लगाते हुए विजयेंद्र ने कहा कि बागलकोट में शिवाजी जयंती के दौरान एक शांतिपूर्ण जुलूस की भी अनुमति नहीं दी गई थी।

उन्होंने आगे कहा, "यह एक 'हिंदू विरोधी' कांग्रेस सरकार है और इसे कर्नाटक से उखाड़ फेंकना होगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा में कोई जातिगत विभाजन या आंतरिक गुटबाजी नहीं है, जबकि उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर दलितों के लिए आवंटित धन की लूट करने और मतदाताओं को गुमराह करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया।

उन्होंने लोगों से ऐसी प्रथाओं की अनुमति न देने का आग्रह किया और भाजपा कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर भाजपा उम्मीदवार चरंतिमठ के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल करने का आह्वान किया।

--आईएएनएस

 

 

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