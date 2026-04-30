BRO Meeting 2026 : गुवाहाटी में बीआरओ की अहम बैठक, 2026 के लिए बुनियादी ढांचा विकास का रोडमैप तैयार

तेजपुर: गुवाहाटी में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 28 और 29 अप्रैल, 2026, को पूर्वी क्षेत्र के लिए दो दिवसीय उच्च-स्तरीय कार्य-बैठक आयोजित की। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त महानिदेशक (पूर्वी) जितेंद्र प्रसाद ने की।

इस बैठक में बीआरओ की विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े पूर्वी क्षेत्र के सभी सात मुख्य अभियंताओं ने हिस्सा लिया। साथ ही इंजीनियर बेस वर्कशॉप के कमांडेंट भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान क्षेत्र में चल रही प्रमुख सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और उनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2026 के लिए एक व्यापक रणनीति और रोडमैप तैयार करना था, जिससे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को और अधिक गति दी जा सके।

बैठक में परिचालन दक्षता बढ़ाने, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए ठोस रणनीतियों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने यह भी विचार-विमर्श किया कि किस प्रकार नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों को अपनाकर परियोजनाओं की गुणवत्ता और गति दोनों को बेहतर बनाया जा सकता है।

अपने संबोधन में अतिरिक्त महानिदेशक जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ और विश्वसनीय होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना कार्यों को तेजी से पूरा करना बीआरओ की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क न केवल सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे आम जनता का भरोसा और संस्थागत विश्वसनीयता भी बढ़ती है।

बैठक के अंत में यह संकल्प लिया गया कि पूर्वी क्षेत्र में चल रही सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। उम्मीद जताई गई कि इस बैठक में लिए गए निर्णयों और बनाई गई रणनीतियों से आगामी महीनों में कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आएगी। बीआरओ के इस प्रयास को राष्ट्र-निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बेहतर और उच्च-गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के माध्यम से संगठन देश के दूरदराज और रणनीतिक क्षेत्रों को जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा।

--आईएएनएस

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