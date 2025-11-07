Delhi Airport : दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट से फरार ब्रिटिश नागरिक के मामले में एफआईआर दर्ज की

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट से ब्रिटिश नागरिक के फरार होने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में पुलिस ने संबंधित एयरलाइंस के स्टाफ से पूछताछ की है।

यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर सुरक्षा चूक से भी जुड़ा मामला था। ब्रिटिश नागरिक दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया और शहरी इलाके में घुस गया। अभी तक इस ब्रिटिश नागरिक को पकड़ा नहीं गया है।

बताया जाता है कि यह मामला 28 अक्टूबर का है। ब्रिटिश नागरिक 28 अक्टूबर को थाईलैंड से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। यहां से उसे एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट से लंदन जाना था, लेकिन अगले दिन मौका मिलते ही वह दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से भाग गया।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस नागरिक को यूके डिपोर्ट किया जाना था। उसे थाईलैंड से दिल्ली होते हुए यूके ले जाना था। हालांकि, दिल्ली में लेओवर और बाकी फॉर्मेलिटी के दौरान वह बाहर निकल आया और फरार हो गया। इमिग्रेशन एरिया से भागने के बाद ब्रिटिश नागरिक शहरी इलाके में प्रवेश कर गया।

फिलहाल, दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ब्रिटिश नागरिक की तलाश में हैं, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ब्रिटिश नागरिक कैसे सुरक्षा घेरे को पार कर शहर तक पहुंच गया?

