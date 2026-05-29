'टीएमसी जैसा विस्फोट कांग्रेस में होने वाला है', भाजपा के सांसद बृजलाल का दावा

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर निशाना साधा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से सिद्दारमैया के इस्तीफे देने को लेकर आईएएनएस से बातचीत करते हुए बृजलाल ने कहा कि कांग्रेस में वही हाल है, जो टीएमसी में है, क्योंकि उनकी लीडरशिप से कोई खुश नहीं है और ज्वालामुखी फटने वाला है। सिद्दारमैया को हटाकर डीके शिवकुमार को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सिद्दारमैया ने राज्यसभा का पद ठुकरा दिया है। अब कांग्रेस में भी वही विस्फोट होने वाला है, जो टीएमसी में हुआ है।

उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह भी खुद को स्वयंभू समझती थीं, आज क्या हालत है? वैसा ही हाल कांग्रेस का होने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे पश्चिम बंगाल की बहुत जानकारी है। ममता बनर्जी का सरकार में अत्याचार के दौरान मैं पांच बार बंगाल जांच कमेटी में गया। मैं तीन बार सांसदों की टीम का खुद अध्यक्ष था। उस वक्त बंगाल में जंगलराज था। घुसपैठियों ने बंगाल का डेमोग्राफी बदल दिया था, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे।

उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार की ओर से सीमा पर बाड़ के लिए जमीन मांगी जाती थी। ममता सरकार ने जमीन नहीं दी। सरकार बदलते ही फेंसिंग के लिए जमीन दी गई। चिकन नेक के नीचे टनल बनाया जा रहा है। इसको भारत सरकार को दे दिया गया है, बीएसएफ को अधिकार दिया गया है। इस देश में घुसपैठियों को रहने का अधिकार नहीं है। घुसपैठियों को हर हालत में सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश से जाना होगा।

भाजपा सांसद बृजलाल ने कहा कि आतंकवाद को लेकर भारत ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जब कई देशों में हमले हो गए, तब लोगों ने आतंकवाद की बात समझी। कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं। 'ऑपरेशन सिंदूर' में हमने साफ संदेश दे दिया है कि अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो हम घर में घुसकर मारेंगे।

--आईएएनएस

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