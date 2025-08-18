भारत समाचार

Brijbhushan Singh Statement: जिसके नाम पर कमा-खा रहा है रामदेव... बृजभूषण शरण सिंह ने फिर साधा योगगुरु पर निशाना

गोंडा में बृजभूषण का बाबा रामदेव पर बयान वायरल
Aug 18, 2025, 10:02 AM
गोंडा: कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव के बीच कई सालों से विवाद चल रहा है। दोनों अक्‍सर सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे पर टीका टिप्‍पणी करते नजर आ जाते हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर बृजभूषण सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह रामदेव को लेकर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर कई यूजर्स बृजभूषण को ट्रोल कर रहे तो कई ऐसे हैं जो उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि बृजभूषण सिंह गोंडा में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। वहां उनको किसी बात पर फिर से बाबा रामदेव की याद आ गई। बृजभूषण सिंह ने कहा- 'रामदेव काना जिसके नाम पर कमा खा रहा है, महर्षि पतंजलि का इतिहास भी यहीं गोंडा से है।' पूर्व सांसद के इतना कहते ही वहां उपस्थित जनसमूह हंसते हुए तालियां बजाने लगा।

गोंडा का कोंडर गांव महर्षि पतंजलि का जन्‍मस्‍थान
दरअसल, गोंडा जिले में वजीरगंज क्षेत्र का कोंडर गांव महर्षि पतंजलि की जन्‍मस्‍थली माना जाता है। कोंडर झील के किनारे स्थित यह गांव अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है। यहां महर्षि पतंजलि ने योगी की शिक्षा दी और अंतर्ध्‍यान हो गए। गांव के महंत पवन दास का कहना है कि महर्षि पतंजलि ने यहां रहकर योग का प्रचार किया। बृजभूषण सिंह अपने संबोधन के दौरान यही कहना चाह रहे थे कि रामदेव जिस महर्षि पतंजलि के नाम से कमा खा रहे हैं वे भी गोंडा के रहने वाले हैं।

2022 में रामदेव ने भेजा था कानूनी नोटिस
आपको बता दें कि 2022 में बृजभूषण सिंह ने कहा था कि बाबा रामदेव महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वह उनके नाम पर अरबों खरबों का व्‍यापार कर रहे हैं। उनके नाम पर मसाले से लेकर अंडरवियर और बनियान तक बेच रहे हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि के जन्‍मस्‍थान के विकास के लिए उन्‍होंने एक पैसा नहीं खर्च किया। जिन महर्षि पतंजलि के नाम पर अरबों का व्‍यापार किया जा रहा है, उनकी जन्‍मस्‍थली उपेक्षा की शिकार है। बाबा रामदेव ने बृजभूषण सिंह को कानूनी नोटिस भी भेजा था।

