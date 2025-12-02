Brij Lal Reaction : भाजपा सांसद बृज लाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- 'देश का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे'

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठाए गए सवाल पर पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा सांसद बृज लाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा इस तरह की बात करते हैं, जिससे देश की बदनामी हो और देश अपमानित हो। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

बृज लाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा है कि दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन के बाद 7 संसदीय समिति बनाकर मलेशिया, जापान, कोरिया समेत तमाम देशों में गए। हम सभी ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। सभी ने बताया कि पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों के मारे जाने के बाद सेना ने आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया।

उन्होंने यह भी कहा कि आतंकी और पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि भारत ने उनका नुकसान किया है और जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये हमारी हार थी। हमने तो दुनिया को बता दिया कि किसी ने फिर से दुस्साहस की जुर्रत की तो हम घुसकर मारेंगे। हमने इसका सबूत भी दे दिया।

बृज लाल ने यह भी कहा कि जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी संसदीय और वरिष्ठ नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, जिससे देश को नुकसान हो। वे ऐसे मुद्दे पर बयान दे रहे हैं, जिसकी तारीफ दुनिया कर रही है।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम रमेश और राहुल गांधी विदेश जाकर अपने देश को नीचा दिखाते हैं। यही कारण है कि भारत कांग्रेस विहीन हो रहा है। बिहार से कोई सबक नहीं लिया क्या?

बिहार में विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त पर तंज कसने पर बृज लाल ने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। बृज लाल ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में आप जीते और सीएम बने, कर्नाटक में आपकी सरकार, और हिमाचल प्रदेश में आपको जीत मिली, तब चुनाव आयोग ठीक था?

उन्होंने कहा कि जब कोई दूसरा जीतता है तो कांग्रेस के लोग ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी को हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है; यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

पूर्व आईपीएस अधिकारी बृज लाल ने बिहार के सीएम की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने बिहार से जंगलराज खत्म किया है। उनके नेतृत्व में बिहार और आगे जाएगा।

