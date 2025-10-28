भारत समाचार

Bengaluru Crime News : ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट गिरफ्तार, ब्राजीलियाई मॉडल से छेड़छाड़ का आरोप

बेंगलुरु में ब्राजीलियाई मॉडल से छेड़छाड़, ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 28, 2025, 06:32 AM
बेंगलुरु: ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट गिरफ्तार, ब्राजीलियाई मॉडल से छेड़छाड़ का आरोप

बेंगलुरु: बेंगलुरु के आर.टी. नगर में एक ब्राजीलियाई मॉडल के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट को गिरफ्तार किया है।

आरोपी की पहचान कुमार राव पवार के रूप में हुई है, जो इसी इलाके का रहने वाला है। वह एक निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और ब्लिंकिट के लिए पार्ट-टाइम डिलीवरी का काम करता है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घटना 17 अक्टूबर की दोपहर करीब 3:20 बजे की है। ब्राजीलियाई मॉडल अपने दो फ्लैटमेट्स विक्टोरिया और एमिली के साथ अपार्टमेंट में रहती है। विक्टोरिया ने ब्लिंकिट ऐप से खाना ऑर्डर किया था। इसके बाद अपना खाना लेने ब्राजीलियाई मॉडल दरवाजे पर गई। शिकायत के मुताबिक, डिलीवरी एजेंट ने उसके साथ बदतमीजी की और अनुचित तरीके से छुआ।

इसके बाद, डर और घबराहट में महिला ने एजेंट को धक्का देकर भगाया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने तुरंत किसी को नहीं बताया, लेकिन बाद में अपने फ्लैटमेट्स को घटना की जानकारी दी। तीनों ने अपनी कंपनी के मैनेजर कार्तिक को फोन किया। कार्तिक ने अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और घटना की पुष्टि होने पर 25 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 75(1) और 76 के तहत केस चल रहा है। ये धाराएं यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा भंग करने से जुड़ी हैं। पुलिस जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

वहीं, ब्लिंकिट कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ऐसे मामलों में कर्मचारियों की बैकग्राउंड चेकिंग और ट्रेनिंग पर जोर देने की मांग हो रही है। पीड़िता ब्राजील से मॉडलिंग के लिए भारत आई थी और स्थानीय कंपनी के साथ काम कर रही है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है। अगर दोष साबित हुआ तो सख्त सजा हो सकती है। शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं और सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा तेज है।

 

women safetyUrban newspolice investigationsexual harassmentBlinkit IncidentBengaluru CrimeBrazilian Model

Related posts

Loading...

More from author

Loading...