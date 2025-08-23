भारत समाचार

Brajesh Pathak Statement On Pooja Pal: पूजा पाल के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, अत्यंत निंदनीय: ब्रजेश पाठक

ब्रजेश पाठक बोले– पूजा पाल के खिलाफ ट्रोलिंग निंदनीय, सपा को माफी मांगनी चाहिए
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 23, 2025, 11:45 AM
पूजा पाल के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, अत्यंत निंदनीय: ब्रजेश पाठक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी (सपा) से निष्कासित विधायक पूजा पाल के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना अत्यंत निंदनीय है।

ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी (सपा) से निष्कासित विधायक पूजा पाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि यदि उनकी हत्या होती है, तो इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और इसका जवाब यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा।

आईएएनएस से बातचीत में समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर पूजा पाल को ट्रोल करना और उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना अत्यंत निंदनीय है।

पाठक ने मांग की कि सपा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सपा के इतिहास पर निशाना साधते हुए कहा कि बेटियों, पिछड़े और अति-पिछड़े वर्गों का अपमान करना उनकी पुरानी परंपरा रही है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को इसका करारा जवाब देगी।

लखीमपुर खीरी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है कि पीड़ित के लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सारा खर्चा सरकार उठाएगी।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि भारतीय राजनीति में कोई भी इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करेगा। तेजस्वी को बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि वह किसके बारे में क्या कह रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो कानूनी तौर पर पूरी प्रक्रिया होगी। स्थानीय पुलिस प्रशासन कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगा।

 

Akhilesh Yadav allegationsUttar Pradesh PoliticsUP Assembly Elections 2025Lakhimpur Kheri incidentTejashwi Yadav FIRPooja Pal controversySP trolling issueBrajesh Pathak

Related posts

Loading...

More from author

Loading...