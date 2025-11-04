Bihar Election 2025 : बिहार में एनडीए के पक्ष में चल रही एकतरफा लहर : ब्रजेश पाठक

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचार अभियान के तहत पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। बिहार में अब एकतरफा लहर एनडीए के पक्ष में चल रही है।

ब्रजेश पाठक ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि महागठबंधन पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हो रहा है। जनता ने ठान लिया है कि बिहार में अब जंगलराज नहीं लौटेगा। एनडीए की नीतियों पर जनता का भरोसा है और इस बार विपक्ष की जमानत जब्त होने जा रही है।

वहीं, अभिनेता और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने भी जनसभाओं के दौरान जनता से मिल रहे समर्थन पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि जहां भी जनसभाएं कीं, हर जगह जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला। बिहार की जनता जानती है कि एनडीए सरकार में प्रदेश का विकास हुआ है। विपक्षी दलों ने बिहार को पिछड़ा बनाया था, लेकिन अब लोग तय कर चुके हैं कि जंगलराज नहीं, सिर्फ विकासराज चाहिए।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट में लिखा, "बिहार ने भरी हुंकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। आज बिहार के जनपद वैशाली की राघोपुर विधानसभा में एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी सतीश कुमार यादव के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर बिहार के चतुर्दिक विकास एवं समृद्धि के लिए एनडीए के पक्ष में अपना मतदान कर प्रचंड मतों से विजयी बनाने का आह्वान करते हुए।"

उन्‍होंने पोस्‍ट में आगे लिखा कि इस अवसर पर भोजपुरी अभिनेता एवं पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ, गणेश राय, मंडल अध्यक्ष शिव शंकर यादव, मंडल अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह, राम जीवन पासवान, संतोष कुमार सिंह, वीर बहादुर सिंह, चंदन कुमार यादव, नागेंद्र चौधरी, गौतम बजाज एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

--आईएएनएस