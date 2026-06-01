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बीपीसीएल भर्ती 2026: साइट मैनेजर सहित 55 पदों पर आवेदन शुरू, लाखों में मिलेगी सैलरी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 09:18 AM

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवी पेशेवर के अलग-अलग कुल 55 पदों पर भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं।

बीपीसीएल की ओर से जारी 55 रिक्तियों में टीम सदस्य/टीम लीडर - अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन) के 2, टीम सदस्य/टीम लीडर - एसेट मैनेजर के 2, टीम सदस्य - जलाशय अभियंता (रिसरवोयर इंजीनियर) का 1, कंपनी सचिव - टीम लीडर के 2, कंपनी सचिव - टीम सदस्य के 2, टीम सदस्य/लीडर - वित्त के 15, बिक्री प्रमुख (पेट्रोकेमिकल टास्कफोर्स) का 1, तकनीकी अधिकारी - पॉलिमर विपणन (पॉलिमर मार्केटिंग) के 2, टीम लीड - डब्ल्यूएसए (राजमार्ग विश्राम स्थल) के 5 और साइट मैनेजर - डब्ल्यूएसए (राजमार्ग विश्राम स्थल) के 23 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 31 मई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 जून है। ऐसे में जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे बीपीसीएल के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद के अनुसार बीई/बीटेक या पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ, कैंडिडेट इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से योग्य कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, सीए या आईसीडब्ल्यूए (प्रथम प्रयास में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण) में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक, प्रथम श्रेणी पीएचडी/एमएससी डिग्री, फर्स्ट क्लास बैचलर या मास्टर डिग्री, पूर्णकालिक मास्टर/पोस्ट-ग्रेजुएशन डिप्लोमा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में पद के अनुसार 4 से 21 वर्षों का अनुभव होना भी अनिवार्य है।

आवेदकों की अधिकतम आयु पद अनुसार 34 से 50 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की स्क्रीनिंग, कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी), केस-आधारित चर्चा, समूह कार्य, व्यक्तिगत साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद के अनुसार 50,000 से 2,80,000 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य (यूआर)/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पूर्व सैनिक के लिए 1,180 रुपए तय किया गया है। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन वर्ग के उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी

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