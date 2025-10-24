Borivali Hit And Run : मुंबई में हिट एंड रन का मामला आया सामने, मासूम की मौत

भारत समाचार

तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मासूम की मौत, उद्यान में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
Oct 24, 2025, 06:27 AM
मुंबई: मुंबई के बोरीवली के राष्ट्रीय उद्यान में एक दिल दहला देने वाली हिट एंड रन की घटना में डेढ़ साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान मानसी यादव के रूप में हुई है, जो अपने माता-पिता और चचेरे भाई के साथ उद्यान में घूमने आई थी।

इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब मानसी का परिवार राष्ट्रीय उद्यान के बांध से बाघों के पिंजरे की ओर जाने वाली सड़क के पास एक चट्टान पर बैठा था। मानसी पास में ही खेल रही थी। तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मानसी गंभीर रूप से घायल हो गई। मानसी के माता-पिता उसे तुरंत कांदिवली पश्चिम के शताब्दी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने घटना के बाद न तो रुकने की जहमत उठाई और न ही बच्ची को चिकित्सीय सहायता दी। वह तुरंत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है।

कस्तूरबा मार्ग पुलिस अब मोटरसाइकिल सवार की तलाश में जुट गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस को संदेह है कि मोटरसाइकिल सवार ने तेज गति के कारण वाहन पर नियंत्रण खो दिया होगा, जिसके चलते यह हादसा हुआ। राष्ट्रीय उद्यान के आगंतुकों और स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। कई लोगों ने उद्यान के अंदर वाहनों की गति सीमा को और सख्त करने की मांग की है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अक्सर लोग तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं, जो परिवारों और बच्चों के लिए खतरा बनता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए।

मानसी के परिवार को इस हादसे से गहरा आघात पहुंचा है। उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बताया कि मानसी उनके घर की सबसे छोटी और लाडली सदस्य थी।

पुलिस ने परिवार को भरोसा दिया है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा।

 

 

 

