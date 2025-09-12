Bombay High Court Threat : दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी

मुंबई: दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद सभी पीठों को सुनवाई रोककर अदालत परिसर खाली करना पड़ा। तुरंत एक बम निरोधक दल को मौके पर बुलाया गया। हालांकि, प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि यह सिर्फ फर्जी कॉल थी।

हाईकोर्ट के एक कर्मचारी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा कि पुलिसकर्मियों ने हम सभी को बाहर निकाला। अभी कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती है।

एक वकील ने कहा कि लगभग साढ़े 12 बजे तक सब कुछ सामान्य था। 10 मिनट बाद ही पूरे कोर्ट परिसर को खाली करने के निर्देश आए थे।

एक अन्य वकील ने कहा कि जब वह कोर्ट परिसर के बार रूम में बैठे हुए थे, अंदर से कोर्ट पुलिस और कोर्ट का स्टाफ आया। उन्होंने तुरंत परिसर खाली करने को कहा था। वकील ने आगे कहा, "बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके कारण जज भी अपनी सीट से उठकर चले गए थे। अफरातफरी में कोर्ट की कार्यवाही बाधित हुई, जिससे बहुत से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं।"

फिलहाल, मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर और अंदर जांच पड़ताल की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर किसी भी तरह के धमकी भरे ईमेल या कॉल आते हैं तो उसे गंभीरता से लेकर प्रोटोकॉल के तहत कार्यवाही की जाती है। इसके साथ ही, उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे घबराए नहीं। किसी तरह की चिंता न करें, क्योंकि मुंबई पुलिस हमेशा अलर्ट है।

इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ईमेल के जरिए बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। धमकी भरे ईमेल के बाद हाईकोर्ट के सभी जज, वकील और कर्मचारियों को कोर्ट खाली करने के लिए कहा गया। तस्वीरों में देखा गया कि अचानक हुई इस खाली कराने की घटना से अफरा-तफरी मच गई और लोग डर के मारे अदालत परिसर से बाहर भागने लगे। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट में भी अभी किसी संदिग्ध चीज के मिलने की जानकारी नहीं है।