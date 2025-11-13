भारत समाचार

Mefedrone Drug Racket : जांच में बॉलीवुड सेलेब्स और राजनेताओं के नाम आए सामने

मेफेड्रोन रैकेट में बॉलीवुड सितारों के नाम उजागर, जांच तेज
Nov 13, 2025, 05:38 PM
दाऊद से जुड़ा ड्रग नेटवर्क : जांच में बॉलीवुड सेलेब्स और राजनेताओं के नाम आए सामने

मुंबई: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया से जुड़े एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, श्रद्धा कपूर, उनके भाई सिद्धांत कपूर, डांसर-अभिनेत्री नोरा फतेही, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, दिवंगत हसीना पारकर के बेटे अलीशाह पारकर, निर्माता अब्बास मस्तान और रैपर लोका सहित कई प्रमुख अभिनेताओं और मशहूर हस्तियों का नाम 252 करोड़ रुपए के मेफेड्रोन तस्करी रैकेट के एक प्रमुख संदिग्ध द्वारा कथित तौर पर आयोजित की गई भव्य ड्रग पार्टियों के संबंध में लिया गया है। यह खुलासा पुलिस रिमांड कॉपी में दर्ज जानकारी से हुआ है।

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने इस व्यापक ड्रग मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता का दावा किया है। हाल ही में मुख्य संदिग्ध मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख को दुबई से प्रत्यर्पित कर गिरफ्तार किया गया है। यह इस जांच में पंद्रहवीं गिरफ्तारी है, जिसकी शुरुआत फरवरी 2024 में हुई एक छोटी सी छापेमारी से हुई है।

पूछताछ और पुलिस रिमांड कॉपी से परिचित सूत्रों के अनुसार, 31 वर्षीय शेख, जो डोंगरी का निवासी है और अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया सलीम डोला का कथित करीबी सहयोगी है, जो दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट से जुड़ा है, पूछताछ के दौरान कई विस्फोटक खुलासे किए हैं, जिसमें उसने भारत और विदेशों में आयोजित हाई-प्रोफाइल ड्रग-आधारित पार्टियों का हवाला दिया है, जिनमें कई बॉलीवुड और प्रभावशाली हस्तियां शामिल होती थीं।

पुलिस रिमांड कॉपी के अनुसार, उसने बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धांत कपूर, डांसर-अभिनेत्री नोरा फतेही, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, दिवंगत हसीना पारकर के बेटे अलीशाह पारकर, निर्माता अब्बास मस्तान और रैपर लोका सहित अन्य लोगों के नाम इसमें शामिल होने वालों और प्रतिभागियों के रूप में लिए हैं।

रिमांड कॉपी के अनुसार, उसने दावा किया कि ये कार्यक्रम, जो अक्सर उच्च-स्तरीय स्थानों या निजी फार्महाउसों पर आयोजित होते थे, नशीली दवाओं की आय से वित्त पोषित होते थे और वितरण के लिए नेटवर्किंग केंद्र के रूप में काम करते थे, जिसमें शेख तस्करों की भर्ती से लेकर प्रत्यक्ष आपूर्ति तक का सारा काम संभालता था।

इस मामले की अब मुंबई अपराध शाखा और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही है, जिन्हें संदेह है कि नशीले पदार्थों के व्यापार से होने वाले मुनाफे को हवाला नेटवर्क और रियल एस्टेट निवेश के माध्यम से वैध माध्यमों में भेजा गया था।

अपराध शाखा के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में, इस मामले से जुड़े सभी हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को विस्तृत पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

जांच में यह भी पता चला है कि ताहिर की ड्रग पार्टियां मुंबई और गोवा से कहीं आगे तक फैली हुई थीं, और दुबई और थाईलैंड में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जहां भारतीय मूल के व्यापारियों के माध्यम से आपूर्ति की जाती थी।

--आईएएनएस

 

 

