भारत समाचार

Bokaro Drug Seizure : बोकारो पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ दो को दबोचा

बोकारो पुलिस की बड़ी सफलता, गांजा और ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 04, 2025, 05:25 PM
झारखंड: बोकारो पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ दो को दबोचा

बोकारो: झारखंड की बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 12 किलो गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने दो लोगों को भी धर दबोचा है। दोनों आरोपी एक तस्कर के साथ मिलकर गांजा और ब्राउन शुगर बेचते थे।

झारखंड की बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 12 किलो गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने दो लोगों को भी धर दबोचा है। दोनों आरोपी एक तस्कर के साथ मिलकर गांजा और ब्राउन शुगर बेचते थे।

जानकारी के अनुसार, बोकारो पुलिस कप्तान को गुप्त सूचना मिली थी कि बालीडीह थाना क्षेत्र के सिजुआ तालाब के पास दो लड़कों के द्वारा एक मोटरसाइकिल खड़ी कर गांजा एवं ब्राउन शुगर बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस कप्तान ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बोकारो हेड क्वार्टर डीएसपी के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया। छापामारी दल ने कार्रवाई करते हुए ग्राम सिजुआ तालाब के पास से दो लोगों को धर दबोचा।

आरोपियों की निशानदेही पर बारी-कॉपरेटिव स्थित एक घर से 10.400 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। दोनों युवकों ने बारी कॉपरेटिव कॉलोनी के रहने वाले अनिरूद्ध साव उर्फ हित नाम के शख्स से गांजा खरीद कर बेचने की बात कबूल की है।

दोनों के पास से प्लास्टिक के झोले में 1.540 किलोग्राम गांजा, 10 पुड़िया ब्राउन शुगर और नगद 850 रुपए बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है।

बोकारो पुलिस अधीक्षक की मानें तो इन पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। लेकिन गांजा खरीद-बिक्री में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

--आईएएनएस

मोहित/डीएससी

 

Brown Sugar SeizureJharkhand crimenarcotics controldrug traffickingGanja Recoverybokaro policeIndia crime news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...