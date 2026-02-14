Bangladesh Election Result : 'संघर्ष में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को खो दिया', बांग्लादेश चुनाव में जीत के बाद बीएनपी ने नागरिकों को कहा धन्यवाद

ढाका: बांग्लादेश चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को बहुमत मिला है। अब बीएनपी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी लंबे समय से बांग्लादेश में लोगों के वोट का अधिकार बहाल करने के लिए संघर्ष कर रही है।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया कि पार्टी लंबे समय से बांग्लादेश में लोगों के वोट का अधिकार बहाल करने के लिए संघर्ष कर रही है। इस संघर्ष में हमने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को खो दिया। कई लोग जबरन गायब किए गए और प्रणालीगत दमन का शिकार हुए।

पोस्ट में लिखा है कि गुरुवार को बहुत प्रतीक्षित चुनाव का दिन था। बांग्लादेश के लोग आखिरकार अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर पाए। जनता के जबरदस्त समर्थन के साथ बीएनपी ने निर्णायक जीत हासिल की।

पार्टी की तरफ से आगे लिखा गया कि बीएनपी की ओर से हम बांग्लादेश के नागरिकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम काम करेंगे। हम देश बनाएंगे। हमेशा बांग्लादेश पहले ही रहेगा।

बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान शनिवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जो लगभग 35 वर्षों के बाद बांग्लादेश में एक पुरुष प्रधानमंत्री की वापसी का प्रतीक है। तारिक रहमान ने पिछले दिसंबर में अपनी मां, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी का नेतृत्व संभाला। तारिक, बीएनपी के संस्थापक पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे भी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान से फोन पर बातचीत की और बांग्लादेश चुनावों में उनकी पार्टी की जीत पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के रहमान के प्रयासों के प्रति भारत के समर्थन को भी व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कॉल के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तारिक रहमान से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनावों में उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। मैंने बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों में अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया। दो घनिष्ठ पड़ोसी देशों के रूप में, जिनके बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया।

