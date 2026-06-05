'बीमारी से बचना है तो पेड़ लगाना होगा', विश्व पर्यावरण दिवस पर बोले मंत्री राम कृपाल यादव

पटना, 5 जून (आईएएनएस)। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मानाया जा रहा है। हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हम लोगों ने मां के नाम से पेड़ लगाया है।

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राम कृपाल यादव ने आगे कहा कि लोगों से मेरी अपील है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ लगाकर प्रदूषण की समस्या को दूर करने में सहयोग करें। पेड़ लगाए जाने के बाद ही अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। जिस तरह से कारखाने और बढ़ती गाड़ियों की संख्या से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। बीमारी से बचना है तो पेड़ लगाना होगा।

संपूर्ण क्रांति दिवस को लेकर राम कृपाल यादव ने कहा कि आज हम सब लोग जननायक जय प्रकाश जी की याद में ये दिन मना रहे हैं और उनके चरणों पर श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और आजादी के बाद भी दूसरी आजादी (कांग्रेस को हटाने) के लिए उनके नेतृत्व में बिहार की धरती से संघर्ष शुरू हुआ था।

झारखंड में चल रही खींचतान को लेकर उन्होंने कहा कि स्वार्थ की राजनीति बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकती। झारखंड में लूटमार की सरकार है। इन लोगों को लूट में हिस्सेदारी नहीं मिल रही होगी। लूट के बाद बंटवारे के लिए संघर्ष होना तय था। वहां की सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार आने वाली है।

डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी की तारीफ पर राम कृपाल ने कहा कि ट्रंप की ओर से सकारात्मक भूमिका की पहल की जा रही है। पीएम मोदी ने बीते वर्षों में अपने नेतृत्व में देश की जनता के लिए जो काम किया है, उससे दुनिया में नाम हुआ है। हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसलिए ट्रंप भी शायद ट्रेड डील के लिए तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री देश हित के लिए काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को लेकर राम कृपाल ने कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल नेहरू से भी अधिक हो गया है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी देश के लिए बहुत काम किया। नरेंद्र मोदी ने देश के हर वर्ग, हर तबके के लिए काम किया। विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही पूरा होने वाला है।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव की सुरक्षा वापस लेने को लेकर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मानक के हिसाब से दी जाती है। आईबी की ओर से रिपोर्ट दी जाती है कि किसको कितनी सुरक्षा चाहिए? उसकी अनुसंशा पर प्रशासन की ओर से निर्णय लिया जाता है। सुरक्षा तो मिलती और हटती भी रहती है।

खान सर के मामले को लेकर राम कृपाल यादव ने कहा कि बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये सब लड़ाई-झगड़ा ठीक नहीं है। कोचिंग संस्थानों को कॉमर्शियल प्वाइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। कोचिंग सेंटर बनाम कोचिंग सेंटर, यह उचित नहीं है। बच्चों तक इसका संदेश ठीक नहीं जा रहा है। वह विद्या मंदिर है, लाठी या पिस्तौल मंदिर तो नहीं है। सरकार इन सब चीजों को देख रही है।

--आईएएनएस

एसडी/एएस