Delhi Robbery Case : दिल्ली पुलिस ने ब्लाइंड लूट का किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र में हुई एक ब्लाइंड लूट की गुत्थी को महज 48 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद कर लिया है।

दरअसल, 7 सितंबर को वसंत कुंज साउथ थाना में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें लूट की सूचना दी गई। यह मामला उप-निरीक्षक (एसआई) श्रीकांत को सौंपा गया, जिन्होंने तुरंत बीट स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर शिकायतकर्ता राजेश कुमार का बयान दर्ज किया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 6 सितंबर की रात करीब 11 बजे वह अपने ऑफिस डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड, समालखा जा रहे थे। इसी दौरान निशा नर्सरी, राजोकेरी फ्लाईओवर के पास दो अज्ञात लोगों ने उन्हें रोककर उनका मोबाइल फोन लूट लिया और ऑटो में सवार होकर फरार हो गए।

इस मामले में वसंत कुंज साउथ थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

एसीपी वसंत कुंज और थाना प्रभारी वसंत कुंज साउथ की देखरेख में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी जांच की। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात के लिए एक ऑटो का इस्तेमाल किया था।

ऑटो की पहचान कर उसके मालिक मनीष निवासी संजय कॉलोनी, भाटी माइंस को पकड़ा गया। पूछताछ में मनीष ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने दोनों साथियों के नाम भी बताए।

इसके बाद पुलिस ने तत्परता से दबिश दी और दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में से अनिल उर्फ गाठिया के कब्जे से शिकायतकर्ता का लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया।

आरोपियों की पहचान मनीष, अनिल उर्फ टिंडे और अनिल उर्फ गाठिया के रूप में हुई। आरोपी अनिल पर पहले से भी एक मामला दर्ज है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है।