BK Hariprasad RSS Taliban Remark: कांग्रेस नेता ने की आरएसएस की तालिबान से तुलना, भाजपा ने बताया राष्ट्रवाद और सनातन का अपमान

हरीप्रसाद के आरएसएस-तालिबान बयान पर भाजपा का पलटवार
Aug 17, 2025, 07:17 AM
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता बीके हरीप्रसाद के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तुलना तालिबान से करने के बाद सियासत गरमा गई है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला और मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और कांग्रेस नेता के इस बयान को राष्ट्रवाद और सनातन धर्म का अपमान बताया।

भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के करीबी बीके हरीप्रसाद कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, वह भाजपा का दुश्मन है। हरीप्रसाद आरएसएस को तालिबान बताते हैं।

पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसी भी राष्ट्रवादी संगठन को गालियां देती है, उनका अपमान करती है, और हिंदुओं को बदनाम करती है, जबकि उसे पीएफआई, सिमी और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों में भाईचारा दिखाई देता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सेना में सड़क का गुंडा, सर्जिकल स्ट्राइक में खून की दलाली, सिंदूर में तमाशा और राष्ट्रवादी संगठनों में तालिबान दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान में उनको भाईजान नजर आता है।

शहजाद ने आगे कहा कि हरीप्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान ने कोई गलत काम नहीं किया है, हम उसके दोस्त हैं, वह भाजपा का दुश्मन है। यह कांग्रेस की मानसिकता और प्रवृत्ति को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेना, संवैधानिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और सनातन धर्म का अपमान कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। पूनावाला ने सवाल उठाया कि यदि आरएसएस तालिबान है, तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उसके मुख्यालय क्यों गए थे, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने उसकी प्रशंसा क्यों की थी और 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस को क्यों बुलाया गया था?

वहीं, भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरीप्रसाद द्वारा आरएसएस की तुलना तालिबान से करना बेहद गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है। इससे साफ झलकता है कि कांग्रेस का तालिबान के प्रति कितना लगाव है। सिरसा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का आतंकियों के प्रति झुकाव कोई नई बात नहीं है। जब-जब आतंकियों का खात्मा होता है, कांग्रेस उनके लिए आंसू बहाती है क्योंकि उसकी राजनीति वोट बैंक पर आधारित है। विशेष वर्ग के वोट पाने के लिए कांग्रेस हमास, आईएसआईएस और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों को भी भगवान का रूप देने से नहीं हिचकिचाती।

 

 

