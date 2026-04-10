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BJP Yuva Morcha Gujarat : भाजपा की युवा शाखा ने स्थानीय चुनावों में 'बड़ी जीत' हासिल करने का लिया संकल्प

गांधीनगर में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक, चुनावी जीत के लिए रणनीति पर जोर
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Dainik Hawk·
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Apr 10, 2026, 04:05 AM
गुजरात: भाजपा की युवा शाखा ने स्थानीय चुनावों में 'बड़ी जीत' हासिल करने का लिया संकल्प

गांधीनगर: भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की गुजरात इकाई ने गुरुवार को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में 'बड़ी जीत' के लिए काम करने का संकल्प लिया। नवगठित राज्य इकाई ने गांधीनगर स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहली बैठक के दौरान संकल्प लिया।

पार्टी नेताओं के अनुसार, इस बैठक की अध्यक्षता राज्य युवा मोर्चा के अध्यक्ष और वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी ने की, जिसमें राज्य प्रभारी किरीट पटेल भी मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जोशी ने पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए संगठनात्मक शक्ति, अनुशासन और टीम वर्क को सबसे जरूरी बताया।

उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा को 'समाज के अंतिम व्यक्ति' तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत और समन्वित ढांचा जरूरी है। उन्होंने युवा मोर्चा के सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने और लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि लगातार बातचीत और जनसंपर्क के जरिए, कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा की केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना चाहिए।

हेमांग जोशी ने आने वाले कार्यक्रमों, अभियानों और सामाजिक पहलों की योजनाओं की रूपरेखा भी बताई, और कार्यकर्ताओं से युवाओं के साथ जुड़ाव मजबूत करने के लिए डिजिटल माध्यमों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रयासों का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक गतिशील बनाना होना चाहिए, साथ ही सकारात्मक सामाजिक बदलाव में भी योगदान देना चाहिए।

किरीट पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा को पार्टी का 'शक्ति केंद्र' बताया। उन्होंने पदाधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। आने वाले स्थानीय चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समर्थन जुटाने में युवा मोर्चा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

बैठक में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनावों में भाजपा की निर्णायक जीत सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक के दौरान हुई चर्चाओं में संगठनात्मक मामले, सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियां शामिल थीं।

नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जुड़ाव मजबूत करने, स्थानीय समुदायों के साथ संवाद बनाए रखने और जनता की चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने की भी सलाह दी। बैठक में मौजूद लोगों में राज्य के महासचिव नरेश देसाई, देवांगी मैयाद और भाविन शिरोया के साथ-साथ युवा मोर्चा के पदाधिकारी, विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजक, कार्यकारिणी सदस्य और जिला व नगर इकाई के प्रतिनिधि शामिल थे।

--आईएएनएस

 

 

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