BJP Women Leaders Statement : 'अपशब्द बिहार की संस्कृति का अनादर', मध्य प्रदेश के महिला मोर्चा का कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला

Sep 03, 2025, 03:15 AM
'अपशब्द बिहार की संस्कृति का अनादर', मध्य प्रदेश के महिला मोर्चा का कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला

भोपाल: बिहार के दरभंगा में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के संबंध में अपशब्द कहे जाने पर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की महिला नेत्रियों ने कड़ी निंदा करते हुए इसे मातृशक्ति के साथ बिहार की संस्कृति का अनादर बताया है।

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष व सांसद माया नारोलिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की सभा में अपशब्द कहना पूरे देश की मातृशक्ति के अपमान के साथ बिहार की संस्कृति का अनादर है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सभा में जिस तरह विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं, यह राहुल गांधी और कांग्रेस की निम्न स्तर की राजनीति को दर्शाता है। एक मां को मंच से अपमानजनक शब्द कहना न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है।

भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता, विधायक अर्चना चिटनीस ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से जिस प्रकार प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे गए, वह एक मां का नहीं बल्कि देश की सभी मातृशक्ति का अपमान है। कांग्रेस के नेता ओछी मानसिकता का शिकार हो गए हैं। मातृशक्ति को अपमानित करने वाले शब्द कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं करके साबित कर दिया कि वह माताओं-बहनों का अपमान करने वाले के साथ खड़ी है। कांग्रेस-आरजेडी ने बिहार की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को बदनाम किया है।

भाजपा विधायक रीति पाठक ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री जी की मां को अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक मर्यादा की सीमा को तार-तार करने वाला है। कांग्रेस-आरजेडी द्वारा मातृशक्ति को गाली देने का संस्कार इन्हें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषणों और उकसावे से ही मिला है। इनके नेताओं ने पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार-बार अपशब्द कहे हैं और इनके माता-पिता को लेकर भी अभद्र बातें की हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब तो राजनीतिक मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। यह हर मां का, हर बेटे का अपमान है, जिसके लिए 140 करोड़ देशवासी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।

 

 

