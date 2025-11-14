Nagrota Bypoll Result : जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट पर भाजपा की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नगरोटा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। नगरोटा सीट पर भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की जनता और नवनिर्वाचित विधायक को बधाई दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि मैं जम्मू-कश्मीर के नगरोटा और ओडिशा के नुआपाड़ा की जनता को उपचुनावों में भाजपा को शानदार जीत दिलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। नवनिर्वाचित विधायक देवयानी राणा और जय ढोलकिया को बधाई। जनता की सेवा के लिए उन्हें शुभकामनाएं। इन जीतों को सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात काम करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई।

बता दें कि शुक्रवार को मतगणना के बाद भाजपा की उम्मीदवार देवयानी राणा को नगरोटा उपचुनाव में विजेता घोषित किया गया।

इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला रहा। देवयानी राणा ने नगरोटा उपचुनाव में निकटतम प्रतिद्वंद्वी, नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह को 24,647 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पार्टी की उम्मीदवार शमीम बेगम लगभग 31,478 मतों के अंतर से तीसरे स्थान पर रहीं।

भाजपा प्रत्याशी देवयानी राणा को उपचुनाव में 42,350 वोट मिले, जबकि पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह के पक्ष में 17,703 और नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम के पक्ष में 10,872 वोट पड़े।

नगरोटा में पार्टी उम्मीदवार की जीत की घोषणा के तुरंत बाद जम्मू में भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है। देवयानी राणा पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में नगरोटा सीट जीती थी। पिछले साल 31 अक्टूबर को देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण नगरोटा में उपचुनाव कराए गए हैं।

वहीं, जम्मू-कश्मीर के बडगाम विधानसभा क्षेत्र में अभी मतगणना जारी है। नौवें दौर की मतगणना के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी प्रतिद्वंद्वी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद से 3,084 मतों से आगे चल रहे हैं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफा देने के बाद बडगाम सीट पर उपचुनाव कराए गए हैं। उमर ने 2024 के विधानसभा चुनावों में दो सीटें (गांदरबल और बडगाम) जीती थीं। बाद में उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा देकर गंदेरबल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया।

बता दें कि 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भाजपा के पास 29 सीटें हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 सीटें हैं। बडगाम सीट जीतने की स्थिति में पीडीपी की संख्या बढ़कर 4 पहुंच जाएगी।

--आईएएनएस