भारत समाचार

इटावा और जौनपुर में भाजपा का प्रशिक्षण अभियान, संगठन की मजबूती और अनुशासन पर जोर

भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन, सेवा भाव और संगठन की मजबूती का संदेश दिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 23, 2026, 04:30 PM
इटावा और जौनपुर में भाजपा का प्रशिक्षण अभियान, संगठन की मजबूती और अनुशासन पर जोर

इटावा/जौनपुर: उत्तर प्रदेश के इटावा में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय प्रशिक्षण महाभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और महंगाई व पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार का पक्ष रखा।

मंत्री असीम अरुण ने कहा कि यह प्रशिक्षण महाभियान स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य नए कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ना और पुराने कार्यकर्ताओं को और अधिक दक्ष बनाना है। प्रशिक्षण शिविर में संगठन की कार्यप्रणाली, आधुनिक तकनीक के उपयोग और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा की जा रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन, संयम और मर्यादा के साथ राजनीति करने का प्रशिक्षण देती है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असीम अरुण ने कहा कि कांग्रेस में प्रशिक्षण की कमी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता भाषा और व्यवहार में मर्यादा बनाए रखते हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं की भाषा लगातार निंदनीय होती जा रही है। यही कारण है कि जनता बार-बार कांग्रेस को नकार रही है।

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण तेल की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देशवासियों ने तेल और बिजली की खपत कम करने में सहयोग किया है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मदद मिली है।

इधर, जौनपुर में भी भाजपा के जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने की, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव जीतने वाली पार्टी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने का माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच विनम्रता और सेवा भाव के साथ काम करने का आह्वान किया।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...