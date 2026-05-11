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केरल में सीएम चयन में देरी पर भाजपा का हमला, प्रतुल शाह देव बोले- विधायक खुद फैसला लेने को होंगे स्वतंत्र

बोले- कांग्रेस आलाकमान जल्द फैसला नहीं लेता तो विधायक खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 11, 2026, 09:53 AM
केरल में सीएम चेहरे पर कांग्रेस में घमासान, भाजपा बोली- 'फैसला नहीं हुआ तो विधायक खुद तय कर लेंगे नेता'

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केरल में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री चुने जाने में देरी पर सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो विधायक अपना फैसला लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे।

 

भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस में आपकी कलह के कारण केरल में सरकार गठन को लेकर देरी हो रही है।

 

उन्होंने कहा, "केरल कांग्रेस के नेता नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के दरबार से किसी व्यक्ति को यहां थोपा जाए। विधायक चाहते हैं जिन्होंने हमारे साथ संघर्ष किया और वामपंथी दलों के शासन काल में लगातार सड़कों पर रहे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसलिए यह गतिरोध है।"

 

प्रतुल शाह देव ने आगे कहा, "अगर कांग्रेस आलाकमान ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो विधायक अपना फैसला लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। कांग्रेस को विधायकों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान केरल में वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में है। देखना यह है कि सबसे पहले कौन झुकता है।"

 

इसी बीच, प्रतुल शाह देव ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के उस बयान पर भी जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि 'वोट काटे जाने के कारण बंगाल में भाजपा जीती है।"

 

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, "शशि थरूर खुद स्वीकार करते हैं कि एसआईआर से केरल में कांग्रेस को फायदा हुआ। असलियत यह है कि केरल में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन काल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आए थे। इसी कारण एसआईआर के दौरान 90 लाख के करीब लोगों के नाम सूची से हटाए गए।"

 

उन्होंने कहा, "शशि थरूर के हिसाब से पश्चिम बंगाल एक टेस्ट केस था, जहां वे चुनाव हार गए। वे कहीं न कहीं यह भी कह रहे हैं कि बोगस वोट से ही केरल में एलडीएफ जीतता था। एसआईआर के बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण होने पर कांग्रेस की सरकार बनी है। शशि थरूर अपने बयानों से ही पुष्टि कर रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल सही है।"

 

प्रतुल शाह देव ने डीएमके और टीवीके के बीच राजनीतिक बयानबाजी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "सोना देने से लेकर प्रोत्साहन राशि तक चुनाव जीतने के लिए जोसेफ विजय ने कई बड़े वादे किए। इन वादों को लेकर करने के लिए तमिलनाडु में वर्तमान बजट से भी तीन गुना बजट चाहिए होगा। फिलहाल टीवीके के लोग बहाना बना रहे हैं कि हमें तमिलनाडु में खजाना खाली मिला है।"

 

--आईएएनएस

 

 

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