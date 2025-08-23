PM Modi Rally KolkataL: कोलकाता में पीएम मोदी की रैली में 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली टी‑शर्ट पहनी महिलाओं ने केंद्र को दिया धन्यवाद

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता में हुई जनसभा में अलग ही अंदाज में समर्थन दिखाया। 'ऑपरेशन सिंदूर' संदेश वाली टी‑शर्ट पहने कार्यकर्ता और एक व्यक्ति, जिन्होंने अपने शरीर पर पीएम मोदी और कमल का चित्र बनवाया था, सभा का आकर्षण केंद्र बन गए।

अरिंदम सिंघा रॉय ने आईएएनएस से कहा, "मैं पीएम मोदी का फैन हूं।"

करीम खान ने आरोप लगाया, "अवैध तरीके से वोटर कार्ड बनाने और घुसपैठियों को पालने वाली मानसिकता बंगाल से मिटनी चाहिए। अवैध लोग हटाए जाएं, वे वापस जाएं जहां से आए हैं। यह सिकुड़ते हुए हिंदुत्व को प्रभावित करता है।"

पूजा ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को एक तमाचा है। आतंकवादियों ने हमारी बेटी से कहा था, 'पीएम मोदी को बताना।' लेकिन पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बता दिया कि भारत की बेटी कमजोर नहीं है।"

उन्होंने कहा, कोई और प्रधानमंत्री उनकी जगह नहीं ले सकता।”

पूजा ने आगे कहा, "भाषण में पीएम मोदी ने बांग्ला भाषा को संस्कृत भाषा का दर्जा देकर बता दिया कि चाहे बांग्लादेश कितनी भी कोशिश कर ले, विभाजन नहीं कर सकते। भारत एक है और एक ही रहेगा।"

जाह्नवी ठाकुर ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर उन लोगों के लिए जवाब था जो यह सोचते थे कि भारत पहलगाम हमले का जवाब नहीं दे सकता। पाकिस्तान को साफ संदेश मिला। पाक अगला कदम सोच-समझकर बढ़ाएगा।"

जनवी ने कहा, "जब तक बंगाल में भाजपा नहीं आएगी, अवैध प्रवासी बंगाल में रहेंगे। भाजपा आने पर ही यहां का अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा।"

मधुमिता ने ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर अपनी पहनी हुई टी‑शर्ट की बात रखते हुए कहा, "ऑपरेशन सिंदूर की टी‑शर्ट इसलिए पहनी कि इस अभियान की सफलता का हिस्सा बन सकूं। सिंदूर की महत्वता मेरे लिए अब बहुत बढ़ गई है। यह ऑपरेशन पीएम मोदी के कारण ही संभव हुआ। मैं यह कामना करती हूं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सफलता मिली है, उसी तरह से भाजपा को भी सफलता मिले।"

उन्होंने आगे कहा, "ममता सरकार वोट बैंक के लिए अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ की रक्षा कर रही है।"