Bhagirath Manjhi : राहुल गांधी ने 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी के बेटे को चुनाव लड़ाने के आश्वासन को पूरा नहीं किया: गुरु प्रकाश

पटना: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने बुधवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी के घर जाकर उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया गया। आज वे अपना दर्द मीडिया से साझा कर रहे हैं।

भाजपा नेता गुरु प्रकाश ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आज भी कांग्रेस और राजद के लोग दलित और महादलितों को सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने और उनके साथ फोटो खिंचवाने के काम आने वाले समझते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर दलितों और महादलितों को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद के नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है जिसमें उन्होंने यह कुकृत्य किया है।

गुरु प्रकाश ने आगे कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब का भी अपमान किया। बाबा साहेब के निधन के 40 साल बाद भी उस सरकार ने उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम और सीताराम केसरी को भी कांग्रेस ने अपमानित किया। यही नहीं, वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को भी अपमानित किया गया। पटना हवाई अड्डे पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और अब इसी कड़ी में भागीरथ मांझी शामिल हो गए हैं।

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या कांग्रेस दलितों और महादलितों को समझती है? उन्होंने भागीरथ मांझी के एक बयान के ऑडियो को सुनाते हुए कहा कि वे दिल्ली गए और चार दिनों तक इंतजार करते रहे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं हो सकी। यह कांग्रेस की नव-सामंतवादी व्यवस्था को दर्शाता है।

गुरु प्रकाश ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने दलितों और अति पिछड़ों को टिकट देने का भी वादा किया था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें लगातार अपमानित होना पड़ रहा है। मंडल कमीशन को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाजवादी नेता शरद यादव के पुत्र को राजद ने टिकट नहीं दिया, लेकिन अपराधी शहाबुद्दीन के पुत्र को टिकट दिया गया। उन्होंने कहा कि आदिवासी अस्मिता की बात करने वाले जेएमएम के साथ भी क्या व्यवहार हुआ? भाजपा नेता ने आगे कहा कि एनडीए ने दलितों, महादलितों, और आदिवासियों को सम्मानित करने का काम किया है, जबकि महागठबंधन का चेहरा सामंतवादी और भ्रष्टाचारी है।