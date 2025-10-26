BJP Spokesperson Afzal Shamsi : एनडीए में कोई परिवारवाद नहीं : भाजपा प्रवक्ता अफजल शम्सी

पटना: भाजपा प्रवक्ता अफजल शम्सी ने शनिवार को इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि एनडीए में कोई परिवारवाद है। उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई परिवारवाद नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, ठीक उसी प्रकार से एक राजनेता का भी बेटा राजनेता बन सकता है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की बात करें, तो इनकी राजनीति एक व्यक्ति और परिवार तक ही सीमित रह चुकी है। राजद में एक ही परिवार के लोगों का शासन लंबे समय से है और ये लोग पूरे बिहार का शोषण कर रहे हैं। इन लोगों को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में कैसी स्थिति है और कैसी नहीं है, इन बातों से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है।

उन्होंने कहा कि लालू यादव का परिवार सिर्फ अपने परिवार का हित ही सोचता है। वे लोग यादव जाति की राजनीति की बात करते हैं, वे दावा करते हैं कि हम यादवों के हित के बारे में सोचते हैं। लेकिन, मेरा सीधा सा सवाल है कि आखिर लालू जी के परिवार को छोड़ दिया जाए, तो अब तक बिहार में कितने यादव परिवार के लोगों का भला हुआ है?

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में एम-वाय समीकरण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये कुछ इसी तरह की स्थिति बन चुकी है कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, और यही लोग डिप्टी सीएम बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में इस सवाल का उठना लाजिमी है कि बाकी के लोगों का क्या होगा।

उन्होंने कहा कि बिहार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जनता ने राजद को सत्ता से बाहर रखने का ही मन बनाया है। राजद ने इस तरह की व्यवस्था बना रखी है जिसके तहत बिहार में वोट तो राजद को देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री का पद एक ही परिवार के सदस्य को दिया जाएगा।