Kharge Drama Remark : मल्लिकार्जुन खड़गे पर भाजपा सांसद बोले- सदन में हार का गुस्सा नहीं निकालना चाहिए

नई दिल्‍ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रश्न उठा रहे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 'ड्रामेबाज' वाले बयान पर पलटवार किया है। भाजपा के सांसदों ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी ड्रामा का एक किरदार बन जाते हैं।

सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से दो टूक शब्दों में कहा कि 'ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए'। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में प्रश्न उठाए और 'ड्रामेबाज' शब्द का इस्तेमाल किया।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ अपनी टीम के डायरेक्टर के कहने पर बोलते हैं। इस प्रोसेस में वह खुद भी ड्रामा का एक किरदार बन जाते हैं।"

भाजपा सांसद रवि किशन ने विपक्ष के सदस्यों के लिए ड्रामा थिएटर ग्रुप भी शुरू करने की बात बोली। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हमने एक ड्रामा थिएटर ग्रुप शुरू किया है। विपक्ष को भी शामिल होना चाहिए। विपक्ष को भी आकर परफॉर्म करना चाहिए। मैं उनके लिए एक अच्छा प्ले दूंगा।"

सांसद रवि किशन ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर कहा कि उन्हें सदन में हार का गुस्सा नहीं निकालना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन करते हुए भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा, "उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि विपक्षी नेता देश के खिलाफ ज्‍यादा चिल्लाते हैं।" जगन्नाथ सरकार ने कहा कि विपक्षी पार्टियों की पॉलिसी और नीयत साफ होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ बोलना विपक्ष का तरीका बन गया है। जब वे हार रहे होते हैं, तो बिना किसी सबूत के 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हैं और चिल्लाते हैं। एसआईआर एक अच्छी चुनावी प्रक्रिया है, जिसे वैधानिक संस्था चुनाव आयोग करा रही है। फिर भी, वे इसके खिलाफ विपक्षी दल बोल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है और विपक्ष को इससे सीखना चाहिए।

--आईएएनएस