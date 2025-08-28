भारत समाचार

Shehzad Poonawalla On Rahul Gandhi: कांग्रेस में अपशब्द कहने वालों को मिलती है पदोन्नति, शहजाद पूनावाला ने कसा तंज

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को परिवारवाद का प्रतीक बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब मुद्दों के अभाव में गाली की राजनीति कर रही है। पूनावाला ने दावा किया कि जनता इस तरह की राजनीति को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 28, 2025, 12:44 PM
कांग्रेस में अपशब्द कहने वालों को मिलती है पदोन्नति, शहजाद पूनावाला ने कसा तंज

नई दिल्ली:  भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई अपमाजनक टिप्पणी की निंदा की है।

उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव परिवारवाद के नवाबजादे हैं, जिन्हें लगता है कि वे लोकतंत्र, संविधान और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री के पद से बड़े हैं, जबकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से पद और उम्र दोनों में छोटे हैं। इसके बावजूद वह प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब कांग्रेस में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा, उसे उतनी ही ज्यादा पदोन्नति दी जाएगी। मौजूदा समय में कांग्रेस इसी नीति के तहत काम कर रही है। राहुल गांधी पहले से ही मोदी समाज पर कमेंट करने के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं।

शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की विवादित टिप्पणियां भी गिनाईं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की ओर से कई बार प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि उसके पास राजनीति के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। यह पार्टी अब गाली की राजनीति करने पर आमादा हो चुकी है, लेकिन देश की जनता इस तरह की राजनीति को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाली नहीं है।

शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस को अब इसका एहसास भलीभांति हो चुका है कि आगामी बिहार चुनाव में उनकी हार होने जा रही है, इसलिए अब ये लोग विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। ये लोग कभी सनातन धर्म को गाली देते हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो कभी चुनाव आयोग के बारे में बोलते हैं।

इससे पहले तेजस्वी यादव की एक रैली में चिराग पासवान के लिए अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इससे यह साफ जाहिर होता है कि ये परिवारवादी लोग ओबीसी समुदाय को लेकर किस कदर दुर्भावना से ग्रसित हैं। इन लोगों का मानसिक स्तर इस किस कदर गिर चुका है कि ये लोग राष्ट्रपति पर भी अपमानजनक टिप्पणी करने से गुरेज नहीं करते।

 

 

Shehzad Poonawalla StatementRahul Gandhi Tejashwi Yadav Modi RemarkCongress BJP War of WordsModi Controversial RemarksBJP Reaction to Voter Adhikar YatraBJP vs Congress BiharBihar politics 2025

Related posts

Loading...

More from author

Loading...