BJP Seva Pakhwada : सेवा पखवाड़े के तहत मेगा मेडिकल कैंप, मरीज बोले- ऐसे शिविर हमेशा लगने चाहिए

नंगल में भाजपा सेवा पखवाड़ा, हजारों मरीजों को मिला मुफ्त इलाज
Sep 21, 2025, 03:42 PM
पंजाब: सेवा पखवाड़े के तहत मेगा मेडिकल कैंप, मरीज बोले- ऐसे शिविर हमेशा लगने चाहिए

नई दिल्‍ली: देशभर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पंजाब में रविवार को मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मरीजों ने सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कैंप हमेशा लगने चाहिए।

पंजाब के नंगल गांव बरारी स्थित नेहरू भवन में मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस शिविर के दौरान देश के विभिन्न राज्यों व स्थानीय डॉक्टरों ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। मरीजों को आयोजन समिति की ओर से नि:शुल्क दवाइयां भी दी गईं।

सतनाम सिंह संधू ने आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत नंगल में मेगा नि:शुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने स्‍वास्‍थ्‍य, कैंसर व खून की जांच करवाई। इस दौरान लोगों ने रक्तदान में भी बढ़-चढ़कर हिसा लिया। सेवा पखवाड़े के तहत कई सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। रविवार को हर घर जाकर लोगों को बसों और ट्रॉलियों के माध्‍यम से कैंप में लेकर आए हैं। यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जिससे लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। हजारों की संख्‍या में मरीज यहां आए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाना फर्स्‍ट फेज है। अगर किसी मरीज को एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो उसे पीजीआई तक लेकर जाएंगे। हमारी कोशिश है कि हर मरीज को इस कैंप का फायदा मिले।

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि क्षेत्र में डॉक्टरों की 16 टीमों में 70 से अधिक डॉक्टर आए। पैरामेडिकल स्टाफ भी लगभग 500 के करीब आया। जनता ने भी इसका लाभ उठाया। इससे लगभग 5 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हुए। इस क्षेत्र में केवल कैंप लगा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसमें जो विशेष प्रकार की बीमारी के लोग आए उनको आईडेंटिफाई करना पड़ेगा। उनको आगे भविष्य में और इलाज कैसे मिले, उसका भी विचार करना पड़ेगा।

मरीज रेनू बाला ने बताया कि मैं मेडिकल कैंप आई हूं और आयुर्वेदिक डॉक्‍टर को दिखाया। यहां पर अच्‍छा इलाज किया जा रहा है। भविष्‍य में भी इस तरह के कैंप की व्‍यवस्‍था करनी चाहिए। वहीं, अल्‍का ने बताया कि मेरे पेट और आंख में कुछ दिनों से तकलीफ हो रही थी। यहां आकर चेक करवाया और दवाइयां लीं।

 

 

