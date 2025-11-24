RP Singh Statement : सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा है : भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता आरपी सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 'सिंध' वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा है।

भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "सांस्कृतिक और सभ्यता के तौर पर सिंध भारत से जुड़ा है। राजनाथ सिंह ने सही कहा है कि सिंध भले आज के समय अलग है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर वह भारत का हिस्सा है।"

उन्होंने कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में संसद में बिल पास हुआ था, जिसमें पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया गया। वही, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया। भारत इस ओर अग्रसर है।"

कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर मचे घमासान पर आरपी सिंह ने कहा, "कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में बैठे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान तय करेगा। इससे लगता है कि कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष का कोई मूल्य नहीं है और राहुल गांधी-सोनिया गांधी ही सब कंट्रोल करते हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण कर्नाटक परेशानी का सामना कर रहा है। राज्य की कानून व्यवस्था, सड़कें खराब हैं और कांग्रेस के नेताओं में सत्ता के लिए खींचतान है।

उन्होंने कहा, "इंडी अलायंस के घटक दल समझ चुके हैं कि कांग्रेस गले में घंटी की तरह है, जिसके कारण उन्हें नुकसान होता है।"

आरपी सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को दरवाजा दिखा दिया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही सही नेता हैं, जो इंडी अलायंस को लीड कर सकती हैं। महाराष्ट्र में अलायंस के घटक दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में सपा नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी इंडी अलायंस को लीड नहीं कर सकते हैं।"

एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौतों पर उन्होंने कहा, "राज्य सरकारें, खासकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार बीएलओ पर फर्जी मतदाताओं को जोड़ने का दबाव बना रही हैं।" आरपी सिंह ने कहा कि एसआईआर पर सवाल उठाना सही नहीं है। यह संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक संस्था इसे लीड कर रही है।

