Rohan Gupta BJP : अगर कांग्रेस के स्वर नहीं बदले तो जनता बार-बार जवाब देगी: रोहन गुप्ता

पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर तीखा हमला
Dec 14, 2025, 03:50 PM
अगर कांग्रेस के स्वर नहीं बदले तो जनता बार-बार जवाब देगी: रोहन गुप्ता

अहमदाबाद: दिल्ली में कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने कहा कि पीएम का बार-बार अपमान करना कांग्रेस की विचारधारा है।

भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की यह सोच नई नहीं है। बिहार चुनावों के दौरान भी कांग्रेस के मंच का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए किया गया था और अब भी यही हो रहा है। कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा है कि हर बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया है, तो लोगों ने उसका जवाब दिया है।

रोहन गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता बार-बार अपनी विकृत मानसिकता का परिचय देते रहें, जनता बार-बार करारा जवाब देती रहेगी। भाजपा नेता ने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। कांग्रेस के मंचों से पीएम मोदी पर हमला करना कांग्रेस की आज की विचारधारा प्रदर्शित कर रहा है। अगर उनके स्वर नहीं बदले तो जनता बार-बार जवाब देगी।

कांग्रेस की रैली को लेकर रोहन गुप्ता ने कहा कि यह सिर्फ दूसरों पर आरोप डालने वाली रैली है। जब वे बिहार में वोट पाने में नाकाम रहे, तो वे इसका दोष किसी और पर डालना चाहते हैं। वोट न मिलने का कारण उनकी विचारधारा, उनकी सोच और उनके नेताओं के काम करने का तरीका है। जमीनी मुद्दों को उठाने के बजाय वे ऐसी बातों पर बात करते हैं जो जमीन पर मौजूद ही नहीं हैं। जब जनता आपको नकार रही है, तो आप दोष दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा होना ही है और यह बार-बार होता रहेगा। कांग्रेस अपनी विफलता का कारण बाहर ढूंढ रही है।

भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस कितनी भी रैली करे, कुछ भी होने वाला नहीं है। उत्तर से दक्षिण तक भाजपा की विचारधारा के साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं।

--आईएएनएस

 

