BJP Relief Work: भाजपा नेता सुनील शर्मा ने पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद की उठाई मांग, सरकार पर गंभीर आरोप

जम्मू बाढ़ राहत में जुटी बीजेपी, सुनील शर्मा ने सरकार से मदद मांगी
Sep 02, 2025, 10:04 AM
जम्मू आपदा : भाजपा नेता सुनील शर्मा ने पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद की उठाई मांग, सरकार पर गंभीर आरोप

जम्मू:  जम्मू संभाग में प्राकृतिक आपदाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी पीड़ितों की मदद के काम में जुटी हुई है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद के लिए पैसा दिया जाना चाहिए।

सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों का सामान और घरेलू सामान क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया है, उन्हें सहायता प्रदान की जाए। जम्मू-कश्मीर सरकार उनके लिए एसडीआरएफ से धनराशि आवंटित करे, जिसमें भाजपा के 28 विधायक योगदान दे रहे हैं। हम यह अनुरोध औपचारिक रूप से करेंगे और सरकार को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करेंगे।"

सुनील शर्मा ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री ने जम्मू का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। अमित शाह ने हाल ही में प्रभावित इलाकों का दौरा कर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने सभी एजेंसियों को समन्वय के साथ राहत कार्य करने के निर्देश दिए।

बीजेपी नेता ने कहा कि जम्मू संभाग के कई जिलों में हालात गंभीर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के विधायक और कार्यकर्ता प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। सुनील शर्मा ने बताया कि बीजेपी विधायकों ने न सिर्फ जरूरी वस्तुएं बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई हैं, बल्कि जमीनी हालात से संबंधित अधिकारियों को भी स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ता दिन-रात प्रभावित इलाकों में काम कर रहे हैं।

सुनील शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों की पीड़ा को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए राहत कार्यों में जम्मू के लोगों की अनदेखी की।

 

