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BJP Candidate List : भाजपा ने जारी की दूसरी सूची, कराईकल साउथ से एम. अरुल मुरुगन को बनाया उम्मीदवार

भाजपा ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए दूसरी उम्मीदवार सूची जारी की।
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Dainik Hawk·
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Mar 22, 2026, 07:18 AM
पुडुचेरी चुनाव : भाजपा ने जारी की दूसरी सूची, कराईकल साउथ से एम. अरुल मुरुगन को बनाया उम्मीदवार

पुडुचेरी: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कराईकल साउथ विधानसभा सीट से एम. अरुल मुरुगन को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है।

भाजपा की यह दूसरी सूची ऐसे समय में आई है, जब चुनाव की तारीख नजदीक है और सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

शनिवार को जारी पहली सूची में भी पार्टी ने कई अहम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। मन्नादीपेट सीट से ए. नमस्सिवायम, ओस्सुडु (एससी) सीट से ई. थीप्पैंथन, कालापेट से पीएमएल कल्याणसुंदरम और राज भवन सीट से वीपी रामलिंगम को टिकट दिया गया था।

इसके अलावा, मुदलियारपेट से ए. जॉनकुमार, मनावेली से एम्बलम आर. सेल्वम, तिरुनल्लार सीट से जीएनएस राजसेकरन, नेरावी-टीआर पट्टिनम से टीकेएसएम मीनाक्षीसुंदरम और माहे सीट से ए. दिनेशन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शनिवार को ही पार्टी ने भाजपा ने केरल के लिए भी तीसरी सूची जारी की थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था।

भाजपा अपने उम्मीदवारों के जरिए सभी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करने की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है।

पुडुचेरी विधानसभा में कुल 33 सीटें हैं। इनमें से 30 सीटों पर जनता द्वारा सीधे चुनाव किए जाते हैं, जबकि 3 सीटें केंद्र सरकार द्वारा नामित की जाती हैं।

पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 9 अप्रैल को होने हैं। इसके बाद 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी और उसी दिन चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सभी दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

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