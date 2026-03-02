West Bengal Politics : ममता सरकार ने बंगाल को अराजकता का गढ़ बनाया, अब उखाड़ फेंकेंगे: नीतिन नवीन

मालदा: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में भाजपा के परिवर्तन यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जुबानी हमला किया। नीतिन नवीन ने कहा कि बंगाल के लोगों को सिर्फ घोषणाओं वाली सरकार मिली है और इस सरकार ने अराजकता का माहौल बनाया। हम उस सरकार को उखाड़ फेकेंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के साथ चलने वाली और सुरक्षित बंगाल बनाने वाली सरकार देंगे।

नीतिन नवीन ने परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 हजार किलोमीटर की यह यात्रा (परिवर्तन यात्रा) बंगाल के कोने-कोने में जाएगी, और बंगाल के लोगों के साथ जो धोखा और फरेब हुआ है, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बंगाल के लोगों को सिर्फ घोषणाओं वाली सरकार मिली, जिस सरकार ने अहंकार के साथ अराजकता ही दी। उस सरकार को उखाड़ने के साथ-साथ हम यहां पीएम श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के साथ चलने वाली और सुरक्षित बंगाल बनाने वाली सरकार देंगे। हम सिर्फ व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाएंगे, बल्कि जीवन में परिवर्तन करेंगे।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर को ईश्वरपुर में बदलने के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शंखनाद कीजिए। आपकी अपनी सरकार बनेगी, इस्लामपुर, ईश्वरपुर बनेगा और आपका सपना साकार होगा। ममता सरकार पर हमला तेज करते हुए अब बदला लेने का समय आ गया है। जिन्होंने वंदे मातरम् का अपमान किया, उनको बंगाल के लोग माफ नहीं कर सकते। उन्हें सजा देनी है। जिस वंदे मातरम् ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, उसी वंदे मातरम् की आवाज बुलंद कीजिए। टीएमसी के गुंडों और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और बंगाल को टीएमसी से मुक्त कराएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि बंगाल पहले सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन आज इसका तेजी से डिकलाइन हो रहा है और इसकी जिम्मेदार यहां की सरकार है। क्योंकि जिस प्रकार से इसको महत्व देना था, इस इलाके को यहां की राज्य सरकार ने महत्व ही नहीं दिया। भारत की अर्थव्यवस्था में पहले बंगाल का 10 प्रतिशत योगदान होता था, जो आज घटकर 5 प्रतिशत पर आ गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां की राज्य सरकार की मानसिकता क्या है। ममता सरकार में बंगाल आज भ्रष्टाचार और हिंसा का गढ़ बन गया है। जो पश्चिम बंगाल की पहचान थी, ममता सरकार ने उसे मिटाने का काम किया है।

ममता सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने लोगों से कहा था कि हम सोनार बंगला बनाकर देंगे, मां माटी और मानुष का नारा दिया था, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ममता दीदी ने ठगा नहीं। इसलिए दीदी आपने मां की बात कही थी, बहनों की बात कही थी पर आपके राज में सबसे अधिक कोई असुरक्षित है तो हमारी माता और बहनें असुरक्षित हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। सीएम ममता को संबोदित करते हुए उन्होंने आगे कहा, "ममता दीदी, हमारी बहनें तो जहां शिक्षा ग्रहण करती हैं उस विश्वविद्यालय उस संस्थान में भी सुरक्षित नहीं हैं और आप कहती हैं कि मां-बहनों को शाम के बाद निकलना नहीं चाहिए। आप किस मानसिकता में हैं? हमारी बंगाल की माता-बहनें पूरे देश में आगे बढ़कर काम करती हैं, आप उनको महफूज रखना चाहती हो घर में? हमारी माता-बहनों ने, बंगाली संस्कृति ने ऐसा हमें हमेशा रहा कि उन्होंने तो काली और दुर्गा का रूप लेकर इस देश को नई दिशा दी है। और मैं मानता हूँ कि हमारी माता-बहनों को पूरा सम्मान, पूरी सुरक्षा कोई दे सकता है तो मोदी सरकार दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है।"

भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि आज हम यहां पर मां काली की पूजा करते हैं, तो हमें न्यायालय जाकर परमिशन लाना पड़ता है। लेकिन ममता दीदी, नमाज़ अदा करने की बात आती है, तो आप पूरी खुली छूट दिए रहते हो, कहीं भी नमाज़ पढ़ लो, कभी भी नमाज पढ़ लो। लेकिन मां काली की पूजा करने के लिए हमें न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। यह सोच है आपकी और इस सोच के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस परिवर्तन यात्रा को निकाला है, जो हर जनता के बीच में जाकर परिवर्तन की लहर पैदा करेगी।

--आईएएनएस