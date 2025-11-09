भारत समाचार

BJP Rally Budgam : जम्मू-कश्मीर के बडगाम में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, उमर अब्दुल्ला को सुनील शर्मा ने दी खुली चुनौती

बडगाम में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, सुनील शर्मा और अशोक कौल ने जनता को किया संबोधित।
Nov 10, 2025, 05:09 AM
बडगाम: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में रविवार को भाजपा ने विशाल शक्ति प्रदर्शन किया। उमपुरा ईदगाह और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी द्वारा आयोजित भव्य रैली और रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, प्रदेश महामंत्री (संगठन) अशोक कौल, बडगाम विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी आगा सैयद मोहसिन के साथ प्रदेश महामंत्री अनवर खान तथा सचिव मुदस्सिर वानी और आरिफ राजा ने जनता को संबोधित किया।

सुनील शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि यह अभूतपूर्व जनसमर्थन जनता के भाजपा की नीतियों और दृष्टिकोण पर विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पर आरोप लगाया कि वह कश्मीर में भाजपा के उभार को रोकने के लिए छल और दोहरे चरित्र की राजनीति कर रही है। जनता अब इनकी राजनीति को भलीभांति समझ चुकी है और बदलाव की लहर को कोई नहीं रोक सकता।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वे यह शपथ लें कि उनका दिल्ली से कोई गुप्त समझौता नहीं हुआ था। उन्होंने खुलासा किया कि वर्ष 2014 के विधानसभा चुनावों के बाद उमर अब्दुल्ला स्वयं भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने सिद्धांतों और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण ऐसे अवसरवादी प्रयासों को अस्वीकार कर दिया।

उन्होंने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि जब जनता का स्नेह और समर्पण एकजुट होता है तो इतिहास रचा जाता है। जम्मू-कश्मीर में हम सब मिलकर पारदर्शी शासन और समावेशी विकास का नया अध्याय लिख रहे हैं।

भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल ने कहा कि कश्मीर में भाजपा का मिशन सशक्तिकरण, समानता और प्रगति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बडगाम की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि बदलाव की हवा अब तेज हो चुकी है। भाजपा बिना किसी भेदभाव के विकास की पक्षधर है, चाहे वह क्षेत्र, धर्म या समुदाय का प्रश्न हो। भाजपा हर वर्ग को समान अवसर देने में विश्वास रखती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर विकास और स्थायित्व की दिशा में अग्रसर है।

भाजपा उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने जनता और नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बडगाम को ईमानदार प्रतिनिधित्व और विकासोन्मुख राजनीति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र के हर नागरिक के साथ मिलकर एक बेहतर और समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए कार्य करेंगे।

वहीं, अशोक कौल ने श्रीनगर में जनजातीय प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि भाजपा उनके संवैधानिक और आजीविका संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

 

 

