BJP rajya sabha candidates 2026 : भाजपा की राज्यसभा के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली सूची, बिहार से नितिन नवीन उम्मीदवार

भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की, 16 मार्च को होगा मतदान।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Mar 03, 2026, 11:36 AM
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित नौ उम्मीदवारों की सूची जारी की है।

पार्टी ने बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार, असम से तेरश गोवाला और जोगेन मोहन, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा के नामों की घोषणा की है।

इससे पहले, 18 फरवरी को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 10 राज्यों से रिक्त होने वाली 37 सीटों को भरने के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था।

आयोग के अनुसार, मतदान 16 मार्च को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा और मतगणना उसी दिन शाम 5:00 बजे होगी।

10 राज्यों से निर्वाचित राज्य परिषद के 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाला है।

आगामी रिक्तियों को देखते हुए, आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत समय सारणी तैयार की है।

चुनाव की अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को की जाएगी।

उम्मीदवारों के पास 9 मार्च तक अपना नामांकन वापस लेने का विकल्प होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतपत्रों पर वरीयताएं अंकित करने के लिए केवल पूर्व-निर्धारित विशिष्टताओं वाले एकीकृत बैंगनी रंग के पेन ही मान्य होंगे, जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य लेखन उपकरण की अनुमति नहीं होगी।

चुनावों का संचालन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाएगा।

जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वे महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आयोग ने चुनाव संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया और इस बात पर जोर दिया कि राज्यसभा चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

BJP Candidates ListBiennial Elections 2026nitin naveenIndian ParliamentRajya Sabha ElectionsBharatiya Janata PartyIndian PoliticsElection Commission of India

