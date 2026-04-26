भारत समाचार

West Bengal Elections : पश्चिम बंगाल में भाजपा को 180 सीटें मिलेंगी: राजू बिस्टा

राजू बिस्टा का दावा- बंगाल में भाजपा को मिल सकता है बड़ा जनसमर्थन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 26, 2026, 03:13 AM
पश्चिम बंगाल में भाजपा को 180 सीटें मिलेंगी: राजू बिस्टा

गंगटोक: दार्जिलिंग से लोकसभा सांसद और भाजपा नेता राजू बिस्टा ने शनिवार को विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी 170 से 180 सीटें जीत सकती है। उन्होंने मतदाताओं की भावनाओं में आए निर्णायक बदलाव का हवाला दिया।

बिस्टा ने ये बातें गंगटोक के बुरतुक हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 और 28 अप्रैल को सिक्किम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के बाद कहीं।

उनके साथ पार्टी नेता दिलीप जायसवाल भी थे, जो प्रधानमंत्री के दो दिवसीय कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के समन्वय में लगे हुए थे। यह कार्यक्रम सिक्किम के राज्य बनने के लगभग 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों के साथ हो रहा है।

मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए बिस्टा ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।

पहले चरण के मतदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत 92 प्रतिशत से अधिक रहा और उन्होंने कहा कि जिन 152 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से लगभग 110 सीटों पर भाजपा को जीत मिलने की संभावना है। उन्होंने इस संभावित चुनावी लाभ का श्रेय कई कारकों को दिया, जिनमें कथित भ्रष्टाचार, रोजगार के अवसरों की कमी के कारण युवाओं का पलायन और पिछली सरकारों के दौरान जनता की लंबे समय से चली आ रही शिकायतें शामिल हैं।

बिस्टा ने सीमावर्ती राज्य में जनसांख्यिकीय चिंताओं को भी मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा बताया।

क्षेत्रीय मामलों पर बिस्टा ने दोहराया कि दार्जिलिंग पहाड़ियों और दुआर्स क्षेत्र के लिए 2026 तक एक स्थायी राजनीतिक समाधान की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी समाधान भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाएगा।

सिक्किम का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह राज्य के महत्वपूर्ण उपलब्धियों के जश्न के अनुरूप है।

उन्होंने कहा कि इस यात्रा से सिक्किम की उपलब्धियों का प्रदर्शन होगा और इसके विकास की ओर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित होगा।

बिस्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति सिक्किम के लोगों के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने आगे बताया कि सार्वजनिक कार्यक्रमों और आधिकारिक आयोजनों सहित यात्रा की तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं और कई भाजपा नेता पहले से ही राज्य में मौजूद हैं।

बिस्टा ने बताया कि समन्वय प्रयासों के तहत पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी सिक्किम में मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री मोदी 27 और 28 अप्रैल को अपनी सिक्किम यात्रा के दौरान कई आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

--आईएएनएस

 

 

West Bengal ElectionPolitical NewsBJPGangtokNarendra ModiElection 2026Sikkim VisitIndian PoliticsRaju BistaDarjeeling

Related posts

Loading...

More from author

Loading...