BJP Protest In Patna: अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ भाजपा का महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन धरना

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ दरभंगा में राजद और कांग्रेस के मंच से गाली दिए जाने और पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के विरोध में शनिवार को भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पटना के गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन धरना पर बैठे।

इस दौरान सभी नेताओं ने हाथ में काली पट्टी बांधी थी और हाथ में विभिन्न स्लोगन लिखे तख्तियां ले रखी थी। ‎इस धरना कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के लोग मां का अपमान कभी नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा कि यह देश राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी मंगवाएगा।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान करेंगे, यही संस्कार है? ‎उन्होंने कहा कि यह बेशर्मी है। एक तरफ संविधान बचाने का स्वांग करते हैं और पीएम की मां का अपमान करते हैं। वे खुद एक पीएम के बेटे हैं और एक पीएम के पोते हैं। इसके बावजूद पीएम पद का कोई सम्मान नहीं करेंगे? इस घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। ‎

राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को गाली, वह भी मंच से, इस घटना ने पूरे बिहार को शर्मसार किया है। यह बिहार की संस्कार और संस्कृति नहीं है। यहां मां की पूजा होती है। हम छठी मैया को पूजते हैं।

उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से निवेदन करते हुए कहा कि हम सभी माताओं का सम्मान करते हैं। आपके मंच का दुरुपयोग हुआ है और आपको लगता है कि यह गलत हुआ है, तो क्षमा प्रार्थना कर इस मामले को खत्म कीजिए। बिहार की अस्मिता और सम्मान को बख्श दीजिए। ‎ ‎

इधर, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि यह केवल पीएम मोदी की माताजी का अपमान नहीं है। यह देश की हर माता के खिलाफ टिप्पणी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इससे पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम लोग मौन धारण कर यह संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस का चरित्र न कभी सुधरा है, न सुधरेगा। ‎

‎