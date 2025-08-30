भारत समाचार

BJP Protest Gujarat: 'राहुल गांधी को गुजरात में घुसने नहीं देंगे', पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर भड़के भाजपा सांसद दिनेश मकवाना

पीएम मोदी पर टिप्पणी पर गुजरात में भाजपा का प्रदर्शन, राहुल गांधी से माफी की मांग।
Aug 30, 2025, 10:48 AM
अहमदाबाद:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश मकवाणा ने हमला बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी तो राहुल गांधी को गुजरात में घुसने नहीं दिया जाएगा।

गुजरात में शनिवार को भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए। अहमदाबाद के आश्रम रोड स्थित टाउन हॉल के पास कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद दिनेश मकवाणा भी शामिल हुए।

इसी तरह, गांधीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा गया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की कि पार्टी को पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगनी चाहिए।

राज्यसभा सांसद दिनेश मकवाणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस अब गाली-गलौज पर उतर आई है।

दिनेश मकवाणा ने चेतावनी देते हुए कहा, "कांग्रेस और राहुल गांधी को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगी तो राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर उनका पूरा विरोध किया जाएगा। उन्हें गुजरात में घुसने नहीं दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देगा, उसे गुजरात में घुसने नहीं दिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पूरे गुजरातवासियों की आन-बान-शान हैं।

बता दें कि बिहार में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के बीच कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। राहुल गांधी उस समय बिहार के दरभंगा में यात्रा कर रहे थे। एक तथाकथित वीडियो में कुछ लोग पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहते सुने गए।

 

