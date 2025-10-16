भारत समाचार

Swadeshi Promotion Betul : स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं: हेमंत खंडेलवाल

हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल में स्वदेशी अपनाने का दिया संदेश
Oct 17, 2025, 02:05 AM
मध्य प्रदेश: स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं: हेमंत खंडेलवाल

बैतूल: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई स्वदेशी को प्रोत्साहित करने का अभियान चला रही है। इसी क्रम में बैतूल जिले के मुलताई में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जनता से स्वदेशी अपनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने गुरुवार को जिले के मुलताई में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत विधानसभा सम्मेलन में दीपावली पर्व पर स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने का आग्रह करते हुए कहा कि अपने दैनिक जीवन में भी उन वस्तुओं का प्रयोग करें, जो स्वदेशी हों।

केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित स्पर्श मेले का शुभारंभ हुआ।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि स्वदेशी केवल नारा नहीं, बल्कि अपनाने योग्य संस्कार है। ऐसा नेतृत्व गर्व का विषय है, जो शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रेरणा देता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी के अभियान को घर-घर तक पहुंचाना है। अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी को बढ़ावा देना है। हम जब भारत में बना सामान खरीदेंगे, तभी निर्यात कम होगा और भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि आप जब सामान खरीदने जाएं तो एक बार जरूर विचार करें कि जो सामान आप खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं, क्या उसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा है या नहीं। अगर आप रेहड़ी-पटरी वाले, लघु और कुटीर उद्योगों में बनने वाले स्वदेशी सामानों को खरीदेंगे तो निश्चित रूप से भारत बहुत जल्दी ही आत्मनिर्भर बन जाएगा।

हेमंत खंडेलवाल ने पीएम मोदी के आह्वान का जिक्र करते हुए कहा कि हम जो भी खरीदें वह पूर्णतः स्वदेशी होना चाहिए। ऐसी वस्तुएं खरीदें, जिनमें हमारे मजदूरों का पसीना हो और भारत की मिट्टी की महक हो। अगर हम इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे इस महत्वपूर्ण कदम से न सिर्फ बहुत जल्द हमारा भारत आर्थिक रूप से सशक्त होगा, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भी बनेगा।

उन्होंने उपस्थित नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के इस अभियान से जुड़कर स्वदेशी अपनाएं और अपने आसपास के छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करें।

 

 

