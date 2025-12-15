Pratul Shahdev Statement : 'इतिहास की अपने फायदे के हिसाब से व्याख्या करना गलत', अबू आजमी को भाजपा प्रवक्ता का जवाब

रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सभी धर्म सम्मान के हकदार हैं, लेकिन जब झगड़े होते हैं तो यह कहना कि 'मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बड़ा है' साफ तौर पर तुष्टीकरण की प्रवृत्ति दिखाता है।

प्रतुल शाहदेव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "एक सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष देश में सबसे बड़ी बदकिस्मती तब होती है जब कोई नेता यह दावा करता है कि उसके धर्म के सबसे महत्वपूर्ण लोग दूसरे धर्मों के लोगों से बड़े हैं। सभी धर्म सम्मान के हकदार हैं, लेकिन जब झगड़े होते हैं तो यह कहना कि 'मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बड़ा है' साफ तौर पर तुष्टीकरण की प्रवृत्ति दिखाता है। यह पूरी तरह से गलत है।"

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन्ना एक मुस्लिम था, जिसने देश के बंटवारे में भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि इतिहास की अपने फायदे के हिसाब से व्याख्या करना गलत है।

कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारों की निंदा करते हुए प्रतुल शाहदेव ने कहा, "'वोट चोरी' रैली निकालकर कांग्रेस सिर्फ अपने वोटबैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है। इसी रैली में भड़काऊ नारे लगाए गए हैं। कांग्रेस निराशा और हताशा में इतनी डूब गई है कि घटिया और गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस के मंचों से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है।"

उन्होंने कहा कि कब्र खोदने की बात करने वाले ऐसे लोग सिर्फ अरमान देखते रह जाएंगे। पूरा देश पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह भारत का गौरव है।

बिहार के मंत्री नितिन नबीन को बधाई देते हुए प्रतुल सहदेव ने कहा, "एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनता है, यही भाजपा की खूबसूरती है। यहां कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है। संगठन के लिए बेहतर काम करने वाले युवाओं को महत्व दिया जाता है। नितिन नबीन की नियुक्ति से पूरा देश इससे उत्साहित है, खासकर बिहार और झारखंड क्षेत्र, जो बिल्कुल पड़ोस में है।"

उन्होंने आगे कहा, "नितिन नबीन का रांची से कनेक्शन है, क्योंकि वह वहां भी रह चुके हैं, जिससे शहर के साथ एक मजबूत रिश्ता बन गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे काबिल नेता रांची और झारखंड पर भी खास ध्यान देंगे। यह बहुत खुशी की बात है।"

--आईएएनएस