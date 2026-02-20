भारत समाचार

Nitin Navin Gujarat Visit : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का तीन दिवसीय गुजरात दौरा

गुजरात में संगठन मजबूती और जनसंपर्क पर फोकस करेंगे नितिन नवीन
Feb 20, 2026, 05:03 AM
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शुक्रवार से तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे, जिसके दौरान वे अहमदाबाद और गांधीनगर में कई संगठनात्मक बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के बाद नवीन की राज्य की यह पहली यात्रा होगी।

नवीन शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे।

इसके बाद वे अहमदाबाद के नारनपुरा स्थित जीएससी बैंक में संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से बातचीत करेंगे। शाम को, वे गांधीनगर के इन्फोसिटी में आयोजित होने वाली 'बजट बैठक' में शामिल होंगे, जहां वे उद्योगपतियों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, उद्यमियों, डॉक्टरों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे।

21 फरवरी को सुबह 6:00 बजे, नवीन साबरमती नदी तट का दौरा करेंगे, जहां उनसे जागरूकता गतिविधियों में भाग लेने और स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत करने की उम्मीद है।

वह सुबह 8:45 बजे अहमदाबाद के ऐतिहासिक भद्रकाली माता मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।

इसके बाद वे गांधीनगर स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय में राज्य पदाधिकारियों, संगठनात्मक नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक करेंगे।

दोपहर में, वह गिफ्ट सिटी में यंग वॉइस समिट में भाषण देंगे। इसके बाद युवा उद्यमियों और स्टार्टअप संस्थापकों के साथ बातचीत करेंगे। शाम को वे अहमदाबाद के जीएमडीसी हॉल में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

22 फरवरी को, नवीन सुबह 10:45 बजे अहमदाबाद के खाडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम, 'मन की बात' के पब्लिक लिसनिंग सेशन में भाग लेंगे। वह उसी दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं।

गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता-आधारित पार्टी है जो अपनी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं का आगे बढ़ना संगठन के जरिए कार्यकर्ता के आगे बढ़ने के उदाहरण हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि 45 साल के नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यह दौरा राज्य में संगठनात्मक समन्वय और सार्वजनिक सहभागिता को मजबूत करने पर फोकस करेगा।

--आईएएनएस

 

 

